Educación abrirá una sección de enseñanza del español en Nápoles, la décima en Italia

La ministra, Milagros Tolón, en su reunión en Roma. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este jueves en Roma con el ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, quien le ha trasladado la autorización de su departamento para la apertura de una nueva sección española en Italia, concretamente en el Liceo Classico Statale Gian Battista Vico de Nápoles. Con esta son ya 10 secciones de español las que estarán implantadas en el país transalpino.

De este modo, "se cumple con el objetivo de dar respuesta a la demanda de muchas familias y se favorece la implantación del número de liceos que imparten enseñanza en español", ha dicho la ministra, quien ha destacado que estas secciones "constituyen un instrumento fundamental en la promoción y difusión de la lengua y cultura españolas y en la cooperación internacional".

Milagros Tolón ha agradecido al ministro italiano la colaboración y el diálogo que va a permitir la implantación de esta sección en Nápoles, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo realizado desde la Embajada de España en Italia, la Consejería de Educación y la Unidad de Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Del mismo modo, ha manifestado su compromiso para avanzar en la tramitación para la apertura de la primera sección italiana en España. En la actualidad, el estudio del español en Italia ha experimentado un crecimiento sostenido en los diferentes niveles educativos reglados, de forma que en dos décadas se ha pasado de unos 80.000 alumnos estudiando español a casi 900.000. Asimismo, el idioma ya se estudia en 5.000 centros educativos públicos y privados, donde imparten esta enseñanza cerca de 8.000 docentes.

Además, en los últimos años, Italia ha sido uno de los países donde se expide el mayor número de certificaciones DELE, que son los títulos oficiales de español que otorga el Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En el país hay actualmente 53 profesores en diferentes programas del Ministerio --34 en el Liceo y 15 en las secciones y en la Escuela Europea de Varese--.

Durante el encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Educación y del Mérito en Roma, ambos ministros han abordado otros asuntos como la doble titulación 'EsaBachi', para la que se va a crear un grupo de trabajo para que los alumnos puedan obtener el título español e italiano simultáneamente.

INTERCAMBKIOS

En el mismo ámbito de colaboración, se ha acordado trabajar de manera bilateral para mantener un intercambio de experiencias que permitan mejorar la calidad de sus respectivos sistemas educativos y estrechar los lazos de colaboración estratégica en materias como la Formación Profesional, uso de pantallas en los centros, Inteligencia de Artificial y acoso escolar.

"Son cuestiones que nos interpelan como sociedad y que requiere una solución conjunta por parte de los gobiernos, porque nos enfrentamos a los mismos retos, que nos son ni más ni menos que los que afectan al futuro de nuestros hijos y de nuestros países", ha comentado la ministra.

En este encuentro, la ministra ha estado acompañada del embajador de España en Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios; el subsecretario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura, y la consejera de Educación en Italia, María del Ángel Muñoz.

Dentro de su programa en la ciudad de Roma, la ministra Milagros Tolón ha visitado el Liceo Español Cervantes en Roma, un centro público español en el que 34 docentes y cinco PAS (personal de administración y servicios en centros docentes públicos no universitarios) imparten Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato a 317 alumnos.

La visita de la ministra ha coincidido con la celebración del Día del Liceo, una jornada cultural que tiene lugar todos los años coincidiendo con el Día del libro y el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y en la que el alumnado y el profesorado participan en talleres y organizan un mercadillo de libros.