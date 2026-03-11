Educación se compromete a formar al profesorado en IA durante su jornada laboral para evitar sobrecargarlos

Archivo - Un estudiante usando la IA - PORTISHEAD1/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se ha comprometido a avanzar en la integración crítica y pedagógica de la inteligencia artificial en la educación, "mediante la formación del profesorado y el desarrollo de herramientas digitales públicas independientes de intereses de mercado".

Este proceso se llevará a cabo garantizando que la formación y las aplicaciones tecnológicas se desarrollen dentro de la jornada laboral docente, con el objetivo de evitar la sobrecarga del profesorado.

Así lo ha trasladado la delegación española que ha participado estos días en la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente (International Summit on the Teaching Profession, ISTP 2026), celebrada en Tallin (Estonia), donde ha asegurado que va a mejorar las condiciones de trabajo del profesorado e impulsar una innovación educativa basada en la equidad y la calidad del aprendizaje.

El ISTP 2026 es un foro internacional que reúne a responsables educativos, representantes de la profesión docente y expertos en educación de distintos países, junto con integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la federación sindical mundial de sindicatos de docentes Education International, según ha informado el Ministerio.

La delegación española, encabezada por el subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Roura, ha articulado su participación en la cumbre en torno a la idea central del fortalecimiento de la profesión docente como motor de transformación de la educación.

Otros de los ejes han sido ensalzar el empoderamiento del profesorado como agente clave del cambio y garantizar que la innovación y las tecnologías emergentes contribuyan a un aprendizaje inclusivo, equitativo y de calidad para todo el alumnado.

Entre los compromisos anunciados por la delegación española, de la que también ha formado parte la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Mónica Domínguez, ha destacado el impulso de la reforma de la profesión docente mediante el fortalecimiento de la formación inicial del profesorado, la mejora del acceso a la profesión y el desarrollo profesional continuo.

Esta reforma contempla también medidas dirigidas a mejorar las condiciones laborales del profesorado, como la reducción progresiva de la ratio, la revisión de la carga de trabajo docente y el uso responsable de herramientas basadas en inteligencia artificial que permitan al profesorado centrarse en las tareas de enseñanza y aprendizaje.

España ha reafirmado igualmente su compromiso con el fortalecimiento de la autonomía profesional docente, promoviendo modelos de liderazgo pedagógico compartido, el desarrollo de comunidades profesionales de aprendizaje y una mayor participación del profesorado en los procesos de toma de decisiones en los centros educativos, con el objetivo de fomentar culturas escolares basadas en la confianza que favorezcan una enseñanza de alta calidad.

El Ministerio persigue asegurar una innovación basada en la evidencia que promueva la equidad, proteja la soberanía tecnológica y preserve el papel central del docente en el aprendizaje.