Educación confirma el comienzo de curso escolar en Ceuta el 8 de septiembre con agentes para garantizar la seguridad

Migrantes alojados en un colegio, a 24 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha confirmado que el curso escolar en Ceuta comenzará el 8 de septiembre, como estaba previsto, y que habrá agentes de seguridad para proporcionar "la atención de seguridad necesaria".

Así lo ha manifestado De la Rosa tras una reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar el inicio de curso en la Ciudad Autónoma en la que han participado representantes de la Guardia Civil, de Policía Local, de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, así como el Delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio.

Sobre la seguridad en los centros escolares, el secretario de Estado ha asegurado que habrá "presencia uniformada" en las inmediaciones de los centros, en las rutas escolares, en las paradas de los buses, en los horarios de entrada y salida de los colegios, así como en los momentos de recreo y por las tardes. "La presencia uniformada va a estar y va a atenderse con el personal adecuado", ha sostenido.

En este sentido, De la Rosa ha expuesto que son la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas quienes "están organizando las composiciones de efectivos que tienen para cada centro y cada ruta escolar".

Así, el secretario de Estado ha indicado que se atenderá "con mayor prioridad" y "mayor interés" a "los centros que están situados en zonas que hoy pueden ser más problemáticas", pero ha insistido en que "todos los centros tendrán la atención de seguridad necesaria".

"La actividad educativa es un derecho y un deber del alumnado y de las familias que no se puede ni se debe interrumpir y nuestra responsabilidad es asegurar las condiciones", ha expuesto el secretario de Estado.

Asimismo, Abelardo de la Rosa ha insistido en que los centros educativos también "estarán vigilados y seguros" en los momentos en que no haya actividad educativa, como por las tardes o por las noches, "para evitar intrusiones y para asegurar la corrección y la materialización de esa seguridad".

CENTROS LIMPIOS Y REPARADOS

Por otro lado, De la Rosa ha confirmado también que "en el día de hoy" los centros educativos "han quedado limpios y reparados". Asimismo, ha expresado que "se va a impedir la entrada o la intrusión" de personal ajeno, algo que ha deslizado que "en algún centro ha podido ocurrir".

El secretario de Estado ha anunciado también que el Ministerio trabaja ya en un "plan de acompañamiento psicosocial" para que el alumnado y las familias "puedan superar estas situaciones de estrés" ante una "tensión" que ha asegurado que también viven los estudiantes.