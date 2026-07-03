Educación convoca el concurso 'Una Constitución para todos' para alumnado no universitario

Archivo - Varios niños en las mesas del colegio. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado el concurso nacional 'Una Constitución para todos. España en Democracia y Libertad', destinado al alumnado de los centros que impartan enseñanzas no universitarias y que desarrollen trabajos sobre la Constitución Española.

El objetivo de este certamen, cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo 19 de octubre, es estimular y promover la reflexión acerca del valor, la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana nuestra Carta Magna.

Los trabajos, que se han dividido en cinco modalidades en función de la etapa y el curso, podrán presentarse en cuatro formatos diferentes: ficción narrativa (relato, cuento), ensayo e investigación (artículo periodístico, reportaje, entrevistas, investigación histórica o sociológica, reflexión filosófica), creación plástica (cómic, dibujo, pintura, poesía visual), y creación audiovisual (elaboración de vídeo, cuyo contenido podrá referirse a un debate, una dramatización o microteatro, una canción o interpretación musical, que siga el formato bibliotráiler).

En cuanto a los formatos ficción narrativa y ensayo e investigación, las páginas deberán estar numeradas en tamaño A4, con un interlineado sencillo y utilizando el tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos.

En cada composición deberá constar el nombre del alumno, el curso y el nombre y dirección del centro docente. Se presentarán en documento PDF y el tamaño máximo del fichero será de 5 Mb. En cuanto al formato creación plástica, deberán presentarse en documento PDF y el tamaño máximo del fichero será de 5 Mb.

Los trabajos de creación audiovisual deberán cumplir los siguientes requisitos: el vídeo durará entre 60 y 120 segundos (créditos incluidos), se podrán usar técnicas como stop motion, dibujos animados, o animación por ordenador, el vídeo presentado habrá de ser compatible para su visualización con el sistema operativo Windows 11, y el proyecto podrá incluir medidas de atención a la diversidad como la transcripción y subtítulos.

Los trabajos se presentarán de manera individual en los tres primeros formatos. En el caso del cuarto, se podrán presentar de manera individual o en grupo; en este último caso, el número máximo de integrantes no podrá exceder las tres personas. Cada centro docente podrá presentar, como máximo, un trabajo por cada modalidad y por cada formato.

El premio constará de un diploma acreditativo y un premio en especie por un importe máximo de 1.500 euros para los que se presenten de forma individual o 4.500 euros para la participación en grupo.