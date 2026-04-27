Educación lanza una formación abierta y gratuita a profesores y ciudadanos para seguir el trío de eclipses

April 8, 2026, Orion Capsule, Outer Space: The Moon, backlit by the Sun during a solar eclipse, photographed by the Orion spacecraft external camera mounted on the solar array as the Artemis II mission approaches the Moon showing on day 6 of the mission a - Nasa/Nasa / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha diseñado una formación gratuita para que tanto el profesorado como la ciudadanía en general puedan seguir los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028, que serán visibles desde España.

Según ha informado este lunes el Ministerio, dicha formación ha sido diseñada junto al equipo de trabajo de Educación de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica Internacional-

Con el nombre 'El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028', el curso será masivo, abierto y en línea (MOOC, por sus siglas en inglés). Además, ha indicado que profundizará en el conocimiento del Sol y sus fenómenos "más fascinantes"; ayudará a comprender la dinámica del sistema Sol-Tierra-Luna "de manera práctica e intuitiva" y ofrecerá indicaciones para aprender a observar los eclipses "de forma segura" y transmitirlo al alumnado.

Además, ha añadido que el curso explorará la dimensión histórica y cultural de los eclipses a lo largo de la historia de la humanidad y ayudará a prepararse específicamente para los eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028.

Los contenidos han sido elaborados por profesionales de la astrofísica y la física solar con amplia experiencia en educación y divulgación científica. El curso se estructura en cinco semanas --un módulo introductorio y cuatro módulos temáticos-- con una dedicación estimada de 30 horas.

DESDE PRIMARIA HASTA BACHILLERATO

En cada módulo se pondrán encontrar píldoras de vídeo con conceptos teóricos y prácticos, así como talleres y propuestas de actividades diseñadas para distintos niveles educativos, desde educación Primaria hasta Bachillerato.

En cuanto al profesorado, ha indicado que encontrará situaciones de aprendizaje ya desarrolladas y listas para aplicar en el aula, para que el alumnado se aproxime a la astronomía a través de su propia experiencia directa, "aprovechando la fascinación natural que despiertan los eclipses".

Las coordinadoras de la formación son la astrofísica divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias y coordinadora principal del equipo NAEC-España, Nayra Rodríguez Eugenio, y la investigadora astrofísica y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional, Alba Aller Egea.

"Se trata de una oportunidad histórica que no se puede dejar pasar", ya que los próximos años representan una ventana de oportunidad excepcional para acercar la ciencia a las aulas, según han apuntado.

El eclipse total de Sol de agosto de 2026 cruzará la península ibérica de oeste a este; el total de 2027 será visible en el extremo sur de España durante varios minutos, y el anular de 2028 completará este trío único. Estos eclipses serán, además, visibles como parciales desde toda la geografía española.

CÓMO INSCRIBIRSE

Aunque el curso está especialmente pensado para profesionales del ámbito educativo, cualquier persona interesada en la astronomía y, más especialmente en el Sol y los eclipses, puede inscribirse desde este lunes a través de la pestaña habilitada en la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).

La inscripción permanecerá abierta hasta el 23 de mayo, y el desarrollo del curso será del 5 mayo al 12 junio. Al superar las actividades evaluables, los participantes recibirán una insignia digital acreditativa, almacenable en la mochila 'Insignias INTEF', que certifica la adquisición de los conocimientos y competencias del curso.