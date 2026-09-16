Educación presenta una iniciativa para crear una red de 28.000 colegios comprometidos con la acción climática

Presentación '28.000 por el clima' - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Abelardo de la Rosa, ha presentado este miércoles en la sede del Ministerio la iniciativa '28.000 por el clima', impulsada por el colectivo de docentes Teachers For Future Spain con el objetivo de crear una red de 28.000 centros educativos comprometidos con la acción climática.

El objetivo que persigue la campaña es promover hábitos sostenibles, reforzar la conciencia ambiental y convertir a la comunidad educativa en agente activo frente al cambio climático.

Abelardo de la Rosa ha señalado en este sentido que la comunidad educativa tiene capacidad para transformar el entorno y convertir los centros "en una gran red comprometida con la sostenibilidad". "Educar frente al cambio climático es explicar sus causas y sus consecuencias, y es también enseñar a actuar, a tomar decisiones con fundamento y a entender que lo que hacemos tiene efectos sobre el planeta y sobre las personas", ha señalado.

El secretario de Estado de Educación se ha referido a la LOMLOE, de la que ha dicho que llevó a las aulas la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, y también al objetivo de la UNESCO de situar a los jóvenes y al profesorado como motores para afrontar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad y los conflictos.

"Para lograrlo, el profesorado es insustituible", ha indicado De la Rosa, quien considera que son los docentes "quienes convierten los principios en experiencias reales de aprendizaje, quienes pueden transformar un huerto en un aula, una salida por el barrio en un proyecto educativo o una pregunta del alumnado en el comienzo de una investigación".

Para facilitar la participación de los centros estos tienen a su disposición una guía para el curso 2026-2027 con seis líneas de actuación, propuestas y recursos didácticos destinados a incorporar la educación ecosocial y la competencia medioambiental a la actividad cotidiana y al currículo.

La meta de los 28.000 toma como referencia la extensión del sistema educativo español: 28.710 centros no universitarios de régimen general. Cada centro podrá sumarse mediante las propuestas que mejor se adapten a su realidad y compartir sus experiencias para incorporarse al mapa de '28.000 por el clima'.

La iniciativa recoge siete años de transformaciones promovidas por la red docente y se apoya en el marco de la LOMLOE, que incorpora la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial y promueve la sostenibilidad de los centros y su relación con el entorno.

La guía propone seis líneas flexibles que los centros pueden adaptar y desarrollar de forma progresiva: Recreos Residuos Cero (para reducir los desechos y favorecer envases reutilizables); Ecocomedores (centrados en una alimentación saludable, sostenible y de proximidad); movilidad escolar activa y autónoma; Ecoauditoría (para diagnosticar consumos y planificar mejoras); renaturalización de los centros y del currículo; y School For Change-Custodia del Barrio Escolar (que convierte el entorno próximo en un espacio de aprendizaje-servicio y participación comunitaria).

A estas líneas se añaden propuestas de arte y justicia climática, materiales sobre migraciones, consumo, publicidad, pensamiento crítico, alfabetización mediática y tecnología sostenible, así como un calendario ecosocial, charlas con personas expertas y talleres en línea. El objetivo es ofrecer herramientas aplicables a las distintas etapas educativas y favorecer cambios de hábitos duraderos, dentro y fuera de las aulas.