Educación propone a las CCAA distribuir 329,2 millones en seis Programas de Cooperación Territorial

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, propondrá este miércoles a los responsables del ramo de las distintas comunidades autónomas la distribución de un total de 329,2 millones de euros a través de seis Programas de Cooperación Territorial.

Así lo ha anunciado Milagros Tolón en una rueda de prensa antes de presidir la Conferencia Sectorial de Educación, que tiene lugar este miércoles en la sede del Ministerio en Madrid.

En concreto, la ministra ha detallado que el primero de los programas será PROA+ (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo) "para que puedan apoyar mejor al alumnado vulnerable y fortalezcan los procesos de enseñanza y también de aprendizaje". Este programa está dotado con 105,9 millones de euros.

El segundo programa, según ha indicado la ministra, es uno destinado a la educación inclusiva que "va a permitir transformar los centros educativos en espacios plenamente inclusivos". Su presupuesto es de 28,7 millones de euros.

Además, Milagros Tolón ha destacado que hay otro programa de educación inclusiva que "va a mejorar" los recursos especializados para responder a la diversidad del alumnado, cuya dotación es de 7,7 millones de euros.

Por su parte, el programa de Bienestar y Perfección de los Centros Educativos duplica su dotación y pasa de 5 a 10 millones de euros; el programa de refuerzo de la competencia lectora tiene un presupuesto de 56,2 millones de euros; y el programa de recuerdo de la competencia matemática cuenta con 120 millones de euros.

En este escenario, la ministra de Educación ha puesto en valor que en la pasada conferencia sectorial de marzo ya se propuso la distribución de 58,6 millones de euros para el programa de ayudas para libros de texto y para el material didáctico.

"Tras la conferencia sectorial de hoy, habremos transferido a las comunidades autónomas un total de 387,7 millones de euros en Programas de Cooperación Territorial", ha subrayado Tolón, que ha añadido que cuando gobernaba el PP en 2018 la inversión era de 129,7 millones de euros.