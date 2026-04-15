Educación propone un protocolo contra el acoso escolar con notificación de casos en 24 horas e intervención en 10 días

La minsitra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, presenta el protocolo contra el acoso escolar - MINSITERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha presentado este miércoles 15 de abril un nuevo protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar que contempla notificación inmediata de casos en 24 horas (a familias, otros miembros de la comunidad educativa o "agentes externos"), la activación de un plan de intervención en un plazo máximo de diez día y seguimiento y evaluación en seis meses y cierre.

Este protocolo de prevención y actuación frente al acoso, que pretende servir de marco de referencia a las comunidades autónomas con el fin de armonizar las actuaciones en todos los territorios, se organiza en torno a 8 pasos: detección y comunicación (cualquier miembro de la comunidad educativa o agentes externos como servicios sociales que detecten una posible situación, deben comunicarlo inmediatamente a la dirección del centro); inicio del protocolo y medidas cautelares; recogida de información y evidencias (especialmente digitales); análisis y toma de decisiones; notificaciones inmediatas (a las familias, a otros miembros de la comunidad educativa o, en su caso, a agentes externos, en máximo 24 horas); plan de intervención en un plazo máximo de 10 días; seguimiento y evaluación (mínimo 6 meses) y cierre.

Tolón ha presentado el plan este miércoles a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, que reúne a todos los sectores de la comunidad educativa a nivel nacional dentro del ámbito de la convivencia escolar, elaborado a instancias del Ministerio y en el ámbito de este Observatorio, que contempla pautas y puede servir de referencia a las comunidades autónomas, según ha informado el minsiterio.

PLANES DE ACOGIDA A ESTUDIANTES EXTRANJEROS, LGTBI O CON DISCAPACIDAD

Este plan también plantea planes de acogida de los nuevos alumnos (en especial aquellos que pueden ser más vulnerables, como extranjeros, minorías étnicas, LGTBI, o estudiantes con discapacidad); cuidar la transición de la enseñanza Primaria a la ESO, o la participación del alumnado en la estrategia preventiva a través de los consejos de infancia o los patios activos, entre otras.

Igualmente, recoge los riesgos y daños derivados de la utilización de la IA generativa, las 'deepfakes' o el sexting, e incorpora a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para la retirada de contenidos sensibles publicados sin consentimiento, así como al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) (línea 017), que proveerá de asesoramiento técnico y legal a los centros.

Milagros Tolón ha señalado durante la reunión que, aunque la convivencia positiva es la normalidad cotidiana en los centros educativos, lamentablemente, el acoso existe, y "hoy adopta nuevas formas, especialmente en el entorno digital", una realidad frente a la que el Gobierno tiene una posición clara: "tolerancia cero con la violencia y máxima protección al alumnado". "No es un documento más, es una hoja de ruta para actuar mejor, antes y con más garantías", ha resaltado la titular de Educación sobre el nuevo protocolo marco.

DUPLICA LA PARTIDA PARA BIENESTAR EMOCIONAL: DE 5 A 10 MILLONES

El nuevo protocolo marco contempla una estrategia preventiva consistente en construir en los centros educativos una "cultura de la paz", ha señalado Tolón. Según señala el ministerio, este protocolo marco forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno que incluye el refuerzo del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar; el desarrollo de materiales como la guía de prácticas restaurativas, y el impulso al bienestar emocional en los centros. Para ello, el programa de Bienestar Emocional va a ver duplicada su financiación, pasando de 5 a 10 millones de euros.

Para el ministerio, la propuesta establece indicadores de alerta temprana; define canales seguros de notificación; ordena un procedimiento completo desde la detección hasta el seguimiento, y brinda seguridad jurídica al profesorado y a los equipos directivos. "Es una herramienta clara, útil y práctica para todo el sistema educativo", ha indicado la ministra.

Además, apunta que el protocolo, que responde a las peticiones de las asociaciones y entidades del ámbito educativo sobre la elaboración de un documento estatal para asegurar igualdad de protección en todo el territorio, integra a las familias como pieza clave en la prevención y la intervención, y parte de la idea de que no todos los alumnos sufren el acoso de la misma manera, de forma que el género, la orientación sexual, la discapacidad o el origen pueden aumentar la vulnerabilidad.

"Este protocolo incorpora un enfoque preventivo y restaurativo, una forma distinta de entender la convivencia escolar, porque significa no solo castigar y corregir las conductas contrarias a la convivencia, sino reparar el daño, y no solo intervenir, sino reconstruir vínculos", ha expuesto la ministra.

Educación añade que el protocolo marco recoge la experiencia y las aportaciones de las comunidades autónomas, los trabajos del propio Ministerio (a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar), así como las guías y protocolos de UNICEF y la UNESCO. En cualquier caso, precisa que se trata de un documento abierto que a partir de este miércoles será sometido al conocimiento, discusión y enriquecimiento por parte de los miembros de la comunidad educativa y de las administraciones educativas.