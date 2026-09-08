Educación rechaza vincular los resultados de PISA 2025 con la 'ley Celaá': "Esto no tiene que ver con la LOMLOE"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha rechazado que los resultados de España en el Informe PISA 2025 estén vinculados con la LOMLOE, la ley educativa conocida como la 'ley Celaá' aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE.

En este sentido, la ministra Milagros Tolón ha recalcado que "frente a quienes pretenden culpar a la LOMLOE de los resultados de PISA, hay que recordarles que esta ley fue la que estableció el enfoque competencial en la enseñanza".

En una entrevista en la Cadena SER recogida por Europa Press, ha indicado que la metología introducida por la reforma educativa "es el que se aplica en las evaluaciones de PISA, donde lo que se busca es conocer la capacidad del alumnado en resolución de problemas y la capacidad de poner en práctica lo que ha aprendido".

"Si tú no comprendes bien al leer, evidentemente no vas a hacer bien un problema de matemáticas, no le vas a entender, por tanto, esta es la base de todos los problemas que tenemos", ha argumentado Tolón.

Y esta falta de comprensión lectora lo ha relacionado con el uso de las pantallas, "los hábitos de lectura apresurada y también superficial de los mensajes cortos que se está imponiendo en el mundo digital". Para la titular de Educacion, la solucion pasa por "seguir trabajando en la lectura comprensiva porque es la base de todo".

Al ser preguntada por los resultados dispares por comunidades autónomas y concremente por los datos positivos en Comunidad de Madrid y Castilla y León, Tolón ha apostado por "ver lo que ha ocurrido" en en las conferencias sectoriales "para reforzar".

"Esto no tiene que ver con la LOMLOE. El descenso es tan general que esto no hay que relacionarlo con una normativa específica y la LOMLOE lo que hace precisamente es una insistencia en la lectura comprensiva", ha asegurado, por su parte, en rueda de prensa el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Deportes, Abelardo de la Rosa.

El 'número 2' del Ministerio de Educación ha valorado que el descenso de los resultados de PISA 2025 "es significativo en todos los países" y ha defendido que la LOMLOE introduce un modelo de enseñanza competencial y que la causa de los resultados de España "no es atribuible para nada" a esta ley.

"Hay muchos factores mucho más incidentes que la LOMLOE, como lo digital. La LOMLOE hace una incidencia en lo competencial interesantísima que está siendo muy positiva", ha manifestado De la Rosa, destacando que el Gobierno está desarrollando políticas en Lectura y Matemáticas por lo que, en sus palabras, "se verán cómo van mejorando los resultados".

Según los resultados del último Informe PISA, recogido por Europa Press, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

Ante estos resultados, el secretario de Estado ha recalcado que "claro que el Ministerio se plantea mejoras". "Tenemos ya pistas muy importantes. Estos datos nos tienen que impulsar para mejorar las políticas públicas y esto será materia de la próxima Conferencia Sectorial", ha avanzado.

LA MUESTRA CATALANA NO ES REPRESENTATIVA DEL CONJUNTO DE ALUMNADO

Aunque la OCDE ha decidido no incluir los datos de Cataluña en los informes internacionales por tener un porcentaje de exclusiones "especialmente alto" (23%), el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, con el conocimiento previo del organismo, sí ha incluido los datos de esta comunidad autónoma separados de los del resto de comunidades y con una nota que advierte de que sus datos no deben ser utilizados para establecer comparaciones con otros territorios u otras ediciones de PISA, ya que la muestra de alumnado que ha realizado la prueba no es representativa del conjunto de alumnado de la región.

En este sentido, De la Rosa ha justificado que han incluido Cataluña "porque ha sido evaluada", aunque sus datos "no son comparables porque el sesgo es mayor". "Hay alumnos que han sido evaluados pero los datos no son comparables con otras comunidades autónomas, pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada", ha zanjado.

Por su parte, el analista senior de la OCDE para las evaluaciones PISA Tue Halgreen ha resaltado la importancia de "no ver de una forma aislada" los resultados de España en el informe.

"Vemos una curva bastante similar en otros países y si analizamos los resultados españoles de una forma aislada podríamos llegar a unas conclusiones equivocadas, pero si lo vemos dentro de la imagen global podemos tener una visión más acertada de las razones de los resultados", ha manifestado.

El experto de la OCDE considera que el descenso en los resultados "tiene que ver con el desarrollo y el avance tecnológico" que se ha visto en la última década. "Tenemos indicaciones claras de que esto es un desarrollo social más amplio más que una política específica del país", ha puntualizado.

LOS TEXTOS MÁS LARGOS, LAS PRUEBAS DONDE HAY UN MAYOR DECLIVE

Para entender por qué hay un deterioro de las competencias lectoras, ha apuntado que las pruebas que más afectadas se ven por el declive "son los textos más largos". Así, la OCDE ha detectado un incremento en la lectura apresurada, por lo que los estudiantes, al leer "demasiado rápido, no consiguen captar todo el contenido".

"Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está ocurriendo y en qué medida afectan las pantallas. Si se trata de usar dispositivos para el tiempo libre, cuanto más tiempo se dedica a los dispositivos digitales menor es el rendimiento. Utilizar dispositivos para fines que no tienen que ver con el aprendizaje acaba teniendo un impacto en el aprendizaje", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que la caída de los resultados "coincide con la introducción de las tecnologías". "En España vemos un resultado bastante similar que en otros países que están tomando otras decisiones políticas. Donde hay menos uso de pantallas los resultados tienden a ser mejores", ha aseverado.

Por ello, Halgreen ha hecho hincapié en que "hay muchos indicios en los datos que apuntan hacia un desafío general a nivel global más que a políticas específicas de un país".

No obstante, ha advertido de que "hay un problema que hay que resolver": "Tiene que resolverse individualmente por cada país a través de sus políticas".

Por otro lado, el analista de la OCDE ha destacado que los países que han conseguido "mantenerse fuertes" en Lectura han sido los que ya estaban a la cabeza, la mayoría países asiáticos.

"Lo que hacen no es fácil de replicar porque tiene mucho que ver con la cultura que tienen en torno a la educación. Los padres invierten mucho tiempo en la educación de sus hijos y los niños hacen un gran esfuerzo para tener unos buenos resultados. Tienen la creencia de que a través del trabajo duro se puede aprender mucho, no solo una cuestión de si eres talentoso y ellos trabajan muy duro", ha apuntado.

En la misma línea, el experto ha agregado que también la profesión del docente "es valorada en la sociedad" de estos países, en los que "la sensación de ser profesor es algo que se toma muy en serio y se ve como algo valioso". "Hay un interés por el aprendizaje continuo. Es una cuestión puramente cultural", ha comentado.