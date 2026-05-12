ERC pide regular las cátedras universitarias vinculadas al sector inmobiliario para que tengan "transparencia y control"

Archivo - La diputada de ERC, Etna Estrems, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Republicano ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para garantizar la independencia de la investigación universitaria en vivienda.

La iniciativa, consultada por Europa Press, tiene el objetivo de regular las cátedras universitarias financiadas por entidades privadas vinculadas al sector inmobiliario y garantizar la independencia académica de la investigación en materia de vivienda.

Desde ERC advierten de la proliferación, en los últimos años, "de cátedras impulsadas por promotores, fondos de inversión y plataformas inmobiliarias en universidades públicas del Estado español".

La formación asegura que estos espacios "generan estudios e informes que influyen en el debate público y en la elaboración de políticas públicas sobre vivienda", lo que, a su juicio, "plantea dudas sobre su neutralidad e independencia".

En este contexto, ERC reclama "transparencia y control sobre las cátedras financiadas por el lobby inmobiliario", al considerar que la presencia de intereses privados en la investigación universitaria "puede condicionar los resultados y orientar el debate público en un ámbito tan sensible como el derecho a la vivienda".

La formación republicana alerta de que "buena parte de los informes elaborados desde estas cátedras comparten postulados alineados con los intereses del sector, especialmente contrarios a medidas como la regulación del alquiler".

Por ello, ERC defiende que las universidades públicas "deben seguir siendo espacios de conocimiento crítico e independiente al servicio del interés general".

La propuesta reclama regular la creación y el funcionamiento de estas cátedras; crear un registro público de las financiadas por entidades privadas; impulsar mecanismos de evaluación sobre el rigor y la imparcialidad de los estudios elaborados; garantizar la transparencia de las fuentes de financiación; y aumentar la financiación pública destinada a la investigación en vivienda.