Esade impartirá el próximo curso un nuevo grado que integra Inteligencia Artificial y negocio con enfoque de ingeniería

Esade impartirá a partir del curso académico 2026-2027 el 'Bachelor in Business and Artificial Intelligence' (BBAI), un grado universitario oficial diseñado como "un programa único e integrado" para formar a una generación de estudiantes capaces de "entender, diseñar y liderar la IA con una mentalidad de ingeniería aplicada al impacto empresarial, desde una perspectiva estratégica y responsable".

Tal y como detalla Esade en una nota de prensa, el BBAI es un programa de cuatro años impartido en inglés, que integra desde el primer curso la tecnología como núcleo del aprendizaje.

Según el director general adjunto de Esade, Joan Rodon, "la IA está revolucionando el liderazgo hacia una función más estratégica, orientada a gestionar organizaciones donde personas y sistemas de IA conviven y se complementan". "Hemos diseñado un programa que prepara a los alumnos para pensar como ingenieros y decidir como directivos desde el primer día, situándolos en un nivel superior de competitividad técnica", ha añadido.

Además, a diferencia de otros itinerarios académicos, este grado ha sido concebido como "una formación integral" desde su origen, permitiendo a los estudiantes "desarrollar una mentalidad tecnológica nativa junto con una comprensión profunda y aplicada del funcionamiento empresarial".

En opinión de Esade, actualmente, sectores como la banca, la salud, el retail, la automoción o el turismo requieren profesionales capaces no solo de interpretar datos, sino de "transformarlos en decisiones, productos y modelos de negocio". "El valor diferencial ya no reside en acumular conocimientos técnicos o empresariales por separado, sino en saber integrarlos de forma natural", han asegurado.

MENTALIDAD DE 'BUSINESS TECHNOLOGIST'

La "principal fortaleza" del grado reside en "su rigor técnico y en una especialización en tecnología diseñada desde el inicio del programa". Desde el primer curso, los estudiantes adquieren competencias avanzadas en IA, machine learning, ciencia de datos, desarrollo de software y sistemas en la nube, combinadas con una sólida base en finanzas, marketing, operaciones y estrategia.

Así, este enfoque "permite desarrollar una mentalidad de 'business technologist': profesionales capaces de comprender y diseñar sistemas de IA con profundidad técnica y, al mismo tiempo, traducir ese conocimiento en decisiones de negocio". De este modo, como resaltan desde Esade, "el resultado es un graduado con una preparación técnica más profunda que la habitual en los perfiles de gestión, y con una visión empresarial integrada desde el origen de su formación".

El programa sitúa al estudiante en "la vanguardia" de ámbitos como la IA generativa, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) o la visión por computador (computer vision), "dotándolo de una mentalidad de ingeniería aplicada al negocio". Esta base técnica le permite liderar proyectos tecnológicos "complejos" y adoptar de "forma natural" una perspectiva 'technology-first', en la que la tecnología "actúa como palanca estratégica para definir el futuro de las organizaciones".

LIDERAR LA IA CON RESPONSABILIDAD E IMPACTO

Según la compañía, el 'Bachelor in Business and Artificial Intelligence' está diseñado para "quienes aspiran a ir más allá del uso de la tecnología y participar activamente en su diseño, implementación y gobernanza". Por ello, el programa incorpora de forma transversal la reflexión sobre ética, sostenibilidad y regulación, preparando a "los futuros líderes" para impulsar proyectos de IA con "impacto positivo" en organizaciones y sociedad.

La formación se apoya en una metodología práctica y experiencial, basada en proyectos reales, resolución de retos empresariales y trabajo colaborativo, fomentando pensamiento crítico, autonomía y capacidad para gestionar la incertidumbre en entornos complejos.

Además, incluye una importante dimensión internacional con intercambios en universidades de referencia en Europa, Asia y Estados Unidos, reforzando el perfil global de los participantes.

De este modo, el nuevo BBAI se impartirá a partir del curso académico 2026-2027 y, con su lanzamiento, Esade "refuerza su apuesta por una educación orientada al futuro y alineada con la evolución del mercado, ampliando su oferta académica en el ámbito tecnológico y ofreciendo un nuevo camino formativo para quienes quieren construir su carrera profesional en la intersección entre negocio, datos e inteligencia artificial".

Este programa se posiciona como una opción "más especializada", y se suma al 'Double Degree-Bachelor of Business Administration & Business and Artificial Intelligence' de Esade, disponible desde 2021.