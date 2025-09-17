Esade refuerza su claustro con expertos en IA, innovación social, finanzas y comportamiento organizacional

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esade ha incorporado a su claustro académico a diez nuevos profesores para el curso 2025-2026. Se trata de expertos internacionales que cuentan con una trayectoria consolidada en universidades y centros de investigación de referencia internacional, además de experiencia en el ámbito profesional y en proyectos de impacto social.

Según ha informado la institución, sus contribuciones "fortalecerán líneas estratégicas", como la Inteligencia Artificial (IA) y su gobernanza, la innovación social digital, la psicología del consumidor, la gobernanza corporativa, las finanzas y la gestión estratégica.

Con estas incorporaciones, el claustro de Esade alcanza los 171 profesores de 28 nacionalidades, consolidando su carácter diverso y global.

Esade ha destacado que "la combinación de excelencia académica, investigación aplicada y una conexión directa con el mundo empresarial y social" refuerza su misión, que pasa por formar líderes capaces de transformar organizaciones y sociedades en un entorno dinámico y en constante cambio.

Además, en línea con la evolución de la oferta académica de Esade, la especialización del profesorado y los avances en investigación relacionada con IA se han creado dos nuevos departamentos académicos, Operaciones, Innovación y Gestión de la Tecnología, centrado en la gestión de operaciones, la cadena de suministro y la innovación tecnológica; y Datos, Analítica, Tecnología e IA.

Los nuevos miembros del claustro para este curso académico son Javier Amaya, como profesor adjunto del Departamento de Operaciones, Innovación y Gestión Tecnológica; Liliana Arroyo, profesora asociada sénior del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad. Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona; María De-Arteaga, profesora titular del Departamento de Datos, Analítica, Tecnología e Inteligencia Artificial; y Robert Langan, profesor adjunto del Departamento de Dirección de Personas y Organización.

También se incorporan al claustro Rita Rueff como profesora asociada del Departamento de Dirección de Personas y Organización; Jan Sandoval, profesor adjunto del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad; Alexander Staub, profesor adjunto del Departamento de Datos, Analítica, Tecnología e Inteligencia Artificial; Rui Sun, profesora adjunta del Departamento de Marketing; Matthias Tröbinger, profesor adjunto del Departamento de Dirección General y Estrategia.; Tommaso Amico Di Meane, profesor adjunto del Departamento de Derecho internacional, Comparado y de la Unión Europea.