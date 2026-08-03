ESCP Business School nombra a Thomas Jeanjean nuevo presidente ejecutivo y decano

Thomas Jeanjean - ESCP - Paris - France - ESCP// DAVID ATLAN

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

ESCP Business School ha nombrado al profesor Thomas Jeanjean nuevo Executive President & Dean (presidente ejecutivo y decano) de la institución.

El académico francés asumirá el cargo el próximo 24 de agosto, sucediendo a Léon Laulusa, con la misión de liderar la siguiente etapa de crecimiento de la escuela y desarrollar el plan estratégico Bold & United 2026-2030, según ha informado la institución.

La designación culmina un proceso internacional de selección impulsado por el Consejo de Administración de ESCP y responde a la voluntad de "reforzar el posicionamiento internacional de la institución en un momento de profunda transformación de la educación superior, marcada por el avance de la inteligencia artificial, la digitalización, los cambios geopolíticos y las nuevas demandas del mercado laboral".

Thomas Jeanjean cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la educación superior y la gestión universitaria. Desde 2021 desempeñaba el cargo de Deputy Chief Executive Officer for Education de la Cámara de Comercio e Industria de París Île-de-France (CCI Paris Île- de-France), donde ha dirigido la estrategia académica de un conjunto de catorce escuelas especializadas en management, ingeniería, diseño, tecnología y artes culinarias.

Anteriormente desarrolló buena parte de su carrera en ESSEC Business School, donde ocupó diferentes responsabilidades ejecutivas, entre ellas la de Deputy Chief Executive Officer y Dean of Post-Experience Programmes and Executive Education, liderando importantes procesos de transformación académica, organizativa e internacional.

Licenciado por la École Normale Supérieure Paris-Saclay, con la agrégation en Economía y Gestión y doctor por la Université Paris Dauphine, inició su carrera académica como profesor de Contabilidad en HEC Paris, combinando posteriormente la actividad docente con la dirección de instituciones de educación superior.