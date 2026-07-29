Escuelas Católicas insta al Gobierno a evaluar el impacto económico para centros privados de reducir ratios en 0-3 años

Archivo - Escuela de 0 a 3 años - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas ha trasladado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en un reunión mantenida este martes, que tenga en cuenta a todos los sectores implicados antes de bajar las ratios alumno/profesor en el primer ciclo de Educación Infantil y que realice un estudio de los impactos económicos para los centros privados de 0-3.

Escuelas Católicas comparte los objetivos anunciados por Educación, enfocados en" una mayor atención a los alumnos y una reducción de los problemas que afectan al profesorado", pero no en los términos presentados, con una "drástica" bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil: pasando de 8 a 4 alumnos en el tramo de 0 a 1 años; de 13 a 6 alumnos en el tramo de 1 a 2 años; y de 20 a 8 en el tramo de 2 a 3 años.

Como ha alertado Escuelas Católicas en numerosas ocasiones, estas ratios "supondrán un aumento de los costes directos de la actividad y pondrán en peligro la supervivencia de más de 4.000 escuelas privadas que atienden a alumnos de primer ciclo 0-3 años, con la consiguiente pérdida de puestos laborales de miles de educadores".

Por ello, ha solicitado al Ministerio la "apertura de un proceso de diálogo que tenga en cuenta otras alternativas complementarias, pero también al conjunto del sector, de modo que se consiga una mejora de la calidad educativa, sin poner en riesgo el futuro de todo el sector de Educación Infantil privado, un sector que colabora en la prestación del servicio educativo, haciendo posible el acceso de numerosas familias a esta etapa educativa y permitiendo la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral".

Asimismo, Escuelas Católicas ha insistido en la necesidad de contar con una memoria económica que cuantifique el coste de la reforma educativa planteada por el Gobierno y la manera en que se distribuirá entre los sectores afectados, así como de analizar "con realismo" la propuesta de calendario de implantación incluida en la propuesta de nueva normativa.

"Sin los puestos escolares que ofrece el sector privado de Educación Infantil, y que no podrán ser absorbidos a corto plazo por la educación pública, se perderán miles de puestos de trabajo y miles de familias no podrán ejercer su derecho a la libre elección de centro y tendrán que asumir unos costes de enseñanza mucho mayores que los actuales, de manera que esta reforma educativa irá en contra de las políticas activas de fomento de la natalidad (por ejemplo, plazas para todos los bebés) prometidas por el propio Gobierno", alertan desde Escuelas Católicas.