Escuelas Católicas pide libertad de enseñanza, financiación adecuada y gratuidad universal de 0 a 18 años

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MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Católicas ha trasladado a los partidos políticos sus principales reivindicaciones para la enseñanza privada concertada de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, entre las que destacan libertad de enseñanza, financiación adecuada y avanzar hacia la gratuidad universal de la educación de 0 a 18 años.

Así lo ha señalado este lunes en un comunicado en el que ha reclamado que "las decisiones sobre su futuro se adopten desde el diálogo, el consenso y el reconocimiento de la pluralidad del sistema educativo".

En este sentido, considera "imprescindible" que la programación de la oferta de plazas escolares gratuitas tenga en cuenta las preferencias manifestadas por las familias durante el proceso de escolarización y la existencia de plazas tanto en centros públicos como concertados.

De este modo, reclama que las comisiones de garantía de escolarización se centren en "velar por el cumplimiento de la normativa de admisión, sin asumir funciones de distribución del alumnado entre centros".

La entidad ha vuelto a pedir un Pacto de Estado por la Educación y si las actuales dificultades para alcanzar grandes consensos lo impiden, propone "avanzar mediante pactos puntuales sobre cuestiones fundamentales".

También reclama que cualquier modificación de la estructura del sistema educativo se aborde con diálogo y consulta previa a los sectores afectados.

"CORREGIR LA INFRAFINANCIACIÓN"

Respecto a la la financiación, Escuelas Católicas considera "urgente" cumplir la disposición adicional 29 de la LOE, constituir la comisión de estudio del coste del puesto escolar y actualizar los módulos económicos de los conciertos, especialmente los destinados a gastos de funcionamiento, para "corregir la infrafinanciación que afecta a estos centros".

La organización defiende también avanzar hacia la gratuidad universal de la educación de 0 a 18 años, y la extensión de la gratuidad al primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), en los centros públicos y privados, y la generalización de los conciertos en Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

En materia de autonomía, Escuelas Católicas solicita que los centros puedan desarrollar su carácter propio y su proyecto educativo "con verdadera capacidad de decisión", tanto en el ámbito pedagógico como en el organizativo. También pide reducir las cargas burocráticas y administrativas que soportan los centros y sus profesionales.

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Escuelas Católicas también pide reforzar los medios destinados a la atención del alumnado con necesidades educativas específicas, de modo que su escolarización vaya acompañada de los especialistas necesarios; y apoyar a los equipos directivos y docentes en la prevención y actuación frente al acoso escolar, con más dotación horaria, profesionales especializados, trabajadores sociales y psicólogos, así como recursos públicos para desarrollar la figura del coordinador de bienestar.

Por otro lado, consideran necesario flexibilizar la normativa sobre titulaciones mínimas del profesorado en los centros privados concertados, "para dar respuesta a las dificultades actuales para cubrir determinadas plazas en ESO, Bachillerato y Formación Profesional".

Finalmente, Escuelas Católicas reclama que "se reconozca la complementariedad de las redes pública y concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, desde la igualdad de recursos y oportunidades" y propone que el acceso al régimen de conciertos de nuevos titulares esté vinculado a entidades sin ánimo de lucro o de economía social.