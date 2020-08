Escuelas concertadas y privadas aseguran estar "listos" para la vuelta al cole aunque reclaman ayudas económicas

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Escuelas concetadas y privadas han asegurado este viernes que, más allá del acuerdo al que han llegado Gobierno y comunidades autónomas para la 'vuerlta al cole', los centros han hecho los deberes en los últimos meses y están preparados para afrontar el regreso a las aulas. En todo caso, reclaman más ayudas económicas tanto para la escuela pública como para la concertada.

Así lo ha explicado a Europa Press José María Alvia, secretario general de Escuelas Católicas, quien ha destacado la "labor preventiva" que los centros han estado realizando este verano, preparando "distintos escenarios" posibles de la pandemia, así como en las últimas semanas antes del regreso a las clases.

Para Alvia, el acuerdo anunciado por el Ejecutivo "no supone novedades con respecto a lo que ya se sabía en julio", aunque valora que se haya intentado "coordinar" algunos puntos con las comunidades autónomas. Alvia recuerda que las competencias, tanto de Sanidad como de Educación, están transferidas y, por tanto, la labor del Ministerio no puede ser otra que la que ha tenido en este tiempo. "Un papel más determinante habría podido provocar las suspicacias de algunas comunidades autónomas", reconoce el representante de las Escuelas Católicas.

Tampoco critica que la reunión haya sido a finales de agosto. Alvira cree que tomar estas medidas hace dos meses no habría sido práctico, pues "no se sabía cómo iba a evolucionar" el virus, y por tanto, no se sabría la situación del país a principios de curso.

En cuanto a la decisión de que los menores empiecen el colegio de forma presencial, lo ve algo positivo "siempre que se cumplan ciertas normas sanitarias". A su juicio, los niños, y los padres, tiene ya ganas de recuperar la normalidad de la enseñanza. Eso sí, señala que serían necesarios más medios personales y materiales, un esfuerzo que deben hacer los centros y para los que reclama ayudas económicas de las administraciones, tanto para la escuela pública, como para la concertada.

ESTRECHA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El presidente de la Confederación Española de Centro de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, también ha puesto en valor el trabajo de los colegios en las últimas semanas. "Tienen planes y protocolos preparados desde hace tiempo y en estos días los están adaptando a las últims instrucciones de las autoridades sanitarias y educativas", ha señalado.

A su juicio, la siuación de los centros presenta circunstancias muy diferentes y habría que conjugar "la necesaria flexibilidad con una apuesta decidida y exigente para que se respeten con rigor las medidas de distancia social, uso de mascarilla, ventilación o medidas adicionales de limpieza". En este sentido, reclama "una estrecha colaboración de toda la comunidad educativa para lograr que se lleven a la práctica las medidas previstas dentro de un ambiente positivo y amable".

En lo que no coincide con Alvira es en su valoración sobre la reunión entre Gobierno y autonomías de este miércoles: "Nos parece que todas estas decisiones se podían haber tomado antes y con mejor coordinación entre administraciones", ha concluido.