Los estudiantes internacionales aportan más de 8.300 millones de euros a la economía española, según estudio

Alumnos durante la PAU 2026 en la Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, a 2 de junio de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes internacionales generaron un impacto económico de 8.316 millones de euros en la economía española durante el curso académico 2023-2024.

Así se desprende del estudio 'El impacto económico de los estudiantes internacionales en España 2026', elaborado por las investigadoras Cristina Grasset, Bárbara García Menéndez y Mariah Lehmkuhl.

La investigación estima que 1.042.765 estudiantes internacionales participaron en programas de estudio en España, incluyendo escuelas de español, programas de grado y máster, Erasmus+, Study Abroad y auxiliares de conversación. El impacto generado equivale aproximadamente al 0,55% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

Los autores destacan además que el gasto de estos estudiantes tiene un importante efecto arrastre sobre otros sectores económicos. El estudio calcula un efecto multiplicador de 2,27, lo que significa que por cada euro invertido en educación, los estudiantes internacionales generan 1,27 euros adicionales en ámbitos como alojamiento, transporte, restauración, ocio, comercio y servicios.

Aunque las escuelas de español reúnen el mayor número de estudiantes internacionales -676.089 alumnos-, son los programas de máster los que generan la mayor aportación económica. Con 134.440 estudiantes, representan el 39,4% del impacto económico total, alcanzando los 3.274 millones de euros.

Los estudios de grado aportan 1.603 millones de euros, mientras que las escuelas de español generan 2.201 millones de euros. En conjunto, los programas universitarios de grado y máster representan el 21,5% de la matrícula internacional, pero concentran cerca del 59% del impacto económico total.

El informe también constata la "plena recuperación" del sector tras la pandemia y señala que España "se reafirma como uno de los polos educativos más atractivos a nivel mundial". Mientras países como Reino Unido, Canadá, Australia, EEUU o Países Bajos han endurecido las condiciones de acceso para estudiantes extranjeros, España ha ampliado su oferta académica en inglés y ocupa "una posición muy destacada" en términos de satisfacción entre los estudiantes internacionales.

ESTRATEGIA COORDINADA DE MARCA-PAÍS

Además, a juicio de las investigadoras, España debería contar con una estrategia coordinada de marca-país para el español como lengua extranjera, comparable a las que despliegan Alemania (Goethe-Institut), Francia (Alliance Française) o el Reino Unido (British Council) para sus respectivos idiomas.

"España ha consolidado su posición como destino educativo de referencia internacional y dispone de potencialidad de mayor crecimiento. Conseguirlo depende de decisiones que en buena medida están en manos de las propias instituciones públicas españolas", subrayan.