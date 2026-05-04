El entorno del Puente del Dragón de Alcalá (Sevilla) se transforma el 10 de mayo en un gran complejo lúdico-deportivo

La delegada municipal de Monumento Natural y el edil de Deportes del Consistorio alcalereño, junto al Puente del Dragón. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) organiza este domingo, 10 de mayo, en el entorno natural del Puente del Dragón y del Parque de la Retama una doble actividad que une el deporte y la protección del medioambiente, "conjugando diversas actividades físicas, de ocio y de aprendizaje".

Se trata de la octava edición del Día del Deporte en la Naturaleza y las terceras Jornadas de Educación y Sensibilización Ambiental que han presentado los delegados municipales de Deporte, Pedro Gracia, y de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, tal como informa el Consistorio alcalareño en una nota de prensa.

El delegado de Deportes ha resaltado al respecto las posibilidades deportivas de aventura en la naturaleza que tienen los parques de ribera alcalareños, sin salir del casco urbano y en plena área metropolitana. "Alcalá es una ciudad que tiene el privilegio de contar con un espacio con grandes posibilidades para albergar muchas alternativas de práctica deportiva en el mundo natural y multiaventura en contacto directo con la naturaleza que tanto interés despiertan entre la ciudadanía".

En este sentido, la programación se desarrollará de 10 a 14 horas junto al Puente del Dragón. Así, grandes y pequeños podrán disfrutar de tirolina, kayak, puente tibetano, circuito de habilidades, pista americana, exhibiciones deportivas, demostraciones de clubes, deporte y conexión con los animales y muchas más actividades

Por su parte, la delegada municipal de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad ha explicado que, unido a la celebración del Día del Deporte en la Naturaleza, desde su Delegación se ponen en marcha las Jornadas de Educación y Sensibilización Ambiental 2026 en este mismo entorno natural; concretamente, en el Parque de la Retama más próximo al puente del Dragón, y en horario de 10 a 14 horas, "para unir al deporte la necesaria concienciación por el entorno natural, más aún en Alcalá por su rico patrimonio natural, y fomentar el cuidado del entorno".

Luisa Campos ha avanzado que pasarán "una mañana temática, aprendiendo y disfrutando del cuidado del medio ambiente y la biodiversidad como fuente de riqueza y salud". "Hemos preparado un conjunto de iniciativas lúdicas, talleres medioambientales, música y juegos dirigidos a toda la población y que la concienciación ambiental llegue a todas las familias".

Toda la jornada del domingo 10 de mayo contará con el respectivo operativo de seguridad y responsabilidad civil y los mejores profesionales en el montaje y como monitores. En este sentido, desde el Ayuntamiento se agradece la participación de todos los clubes y entidades colaboradoras para que sea un día lúdico y comprometido con el entorno natural alcalareño.