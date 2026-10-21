La Eurocámara pide acabar con el estigma de la Formación Profesional y facilitar el reconocimiento de títulos en la UE

Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - PARLAMENTO EUROPEO

BRUSELAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles a la Comisión Europea y a los Estados miembro que adopten medidas para acabar con los "percepciones negativas persistentes" que sitúan a la Formación Profesional (FP) por debajo de la educación universitaria, así como que se facilite el reconocimiento automático de títulos y cualificaciones entre los países de la Unión Europea para favorecer la movilidad laboral y educativa.

Así lo recoge una resolución --que no es vinculante-- aprobada por el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo (Francia) con 504 votos a favor, 63 en contra y 99 abstenciones, con la que los eurodiputados instan a Bruselas a combatir los prejucios que todavía rodean a la Formación Profesional y a reforzar su papel en el mercado laboral europeo.

En concreto, el Parlamento ha propuesto abandonar términos como educación "superior" e "inferior", al considerar que contribuyen a perpetuar una jerarquía entre los distintos itinerarios formativos, y sustituirlos por una terminología "más respetuosa" basada en los niveles del Marco Europeo de Cualificaciones.

Asimismo, los eurodiputados han advertido de que las personas tituladas en Formación Profesional están "infrarrepresentadas" en los procesos de toma de decisiones políticas y administrativas, lo que limita la "diversidad de perspectivas" a la hora de diseñar políticas públicas. Por ello, han reclamado que se garantice su "participación en igualdad de condiciones" en todos los niveles de elaboración de políticas.

"La competitividad de Europa depende de las competencias y, sin embargo, seguimos tratando la Formación Profesional como una opción de segunda categoría", ha lamentado la ponente de la resolución, la eurodiputada liberal (Renew) neerlandesa Brigitte van den Berg, quien ha advertido de que esta jerarquía está "frenando a las personas y a nuestra economía".

En este sentido, ha defendido que la Formación Profesional debe convertirse en una "vía de primera categoría", debidamente reconocida, vinculada al tejido empresarial y abierta a la movilidad dentro de Europa. "Si queremos una Europa más fuerte, debemos empezar a valorar los conocimientos prácticos tanto como los académicos", ha añadido.

MÁS FINANCIACIÓN Y RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE TÍTULOS

En el ámbito económico, la Eurocámara ha reclamado a los Estados miembro que garanticen una "financiación adecuada" para los estudiantes de Formación Profesional y que extiendan a estos estudios los instrumentos de apoyo económico que ya existen para la educación académica.

Los eurodiputados insisten además en que las prácticas, los periodos de aprendizaje y los empleos vinculados a estos estudios deben estar "remunerados de manera justa" y conducir a puestos de trabajo de calidad, con "salarios dignos", condiciones laborales adecuadas, estabilidad en el empleo y oportunidades de progresión profesional.

Por otra parte, la resolución reclama avanzar hacia el "reconocimiento automático" de los títulos, diplomas y competencias profesionales entre los Estados miembro, con el objetivo de garantizar la "libertad de circulación" y una "movilidad justa" para los estudiantes, aprendices y trabajadores de Formación Profesional, ante las barreras que todavía dificultan su participación en programas internacionales.

Para ello, el Parlamento ha propuesto establecer un "marco europeo sólido" que garantice el reconocimiento automático de los títulos y los resultados de aprendizaje adquiridos durante periodos de movilidad, prácticas y programas de aprendizaje en el extranjero, además de "simplificar y acelerar" los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales en toda la UE.

Con todo, la Eurocámara ha recordado que la demanda de profesionales con este tipo de formación está aumentando en la Unión Europea como consecuencia de las transiciones ecológica y digital, los objetivos de autonomía estratégica y los cambios demográficos.

Las resoluciones del Parlamento Europeo son textos de carácter político no vinculantes con los que la Eurocámara fija su posición sobre una cuestión determinada y traslada sus demandas a otras instituciones o gobiernos. Aunque no tienen carácter jurídicamente ejecutable, sirven para expresar la posición política de la institución y ejercer presión sobre los actores implicados.