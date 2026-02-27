Europa amplía a España el plazo de ejecución de fondos de recuperación para digitalizar aulas y crear nuevas plazas 0-3

Archivo - Niños accediendo al colegio - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha trasladado este viernes a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial extraordinaria -convocada con un único punto en el orden del día- que se ha ampliado el plazo de ejecución y justificación de los programas de cooperación territorial financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), concretamente el de digitalización y el de creación de plazas en el primer ciclo de Infantil.

Tal y como ha expuesto la ministra, el plazo de ejecución se amplía hasta el 31 de mayo de 2026 y la justificación hasta el 30 de junio de 2026, según ha informado el Ministerio.

Se trata del Programa para la digitalización del sistema educativo, el Programa para la mejora de la competencia digital educativa, y el Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, que contempla la creación de 45.611 nuevas plazas.

Esta resolución de ampliación de plazo del Ministerio llega después de que la Comisión Europea lo aprobase y permitiese, dado que algunas comunidades autónomas han manifestado "dificultades" para el cumplimiento de los objetivos en el plazo inicialmente establecido de algunos de estos programas, y con el fin de que puedan continuar ejecutando el remanente y ampliar el número de beneficiarios.

El próximo 6 de marzo se celebrará una nueva Conferencia Sectorial para abordar otros asuntos en materia educativa, encuentro al que están convocadas todas las autonomías y que se celebrará de forma presencial en el Ministerio.