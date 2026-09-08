Expertos vinculan el "desplome" en PISA con el "abuso de pantallas" y la "relajación" de la exigencia académica

Una niña de camino a la escuela. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos en educación y tecnología han vinculado el "desplome" de los resultados de los alumnos españoles en PISA con el "abuso de pantallas" y la "relajación" de la exigencia académica, aunque consideran que no se puede buscar una única causa e insisten en que los datos reflejan una "tendencia" que se ha podido ver "acelerada" por el marco legal vigente.

Así, el director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro de Madrid, Carlos Ortiz Sanchidrián, considera que los resultados son "preocupantes" y advierte de que no es "un problema coyuntural" de un curso sino "la confirmación de una tendencia". "Cuando se relaja la exigencia académica de forma sistémica, los resultados lo reflejan tarde o temprano", ha señalado Ortiz en declaraciones a Europa Press.

En concreto, identifica "tres factores que se retroalimentan: un marco curricular que ha primado los mínimos sobre la exigencia real de contenidos; una progresiva pérdida de autoridad y respaldo social a la figura docente, que dificulta sostener la corrección académica en el día a día; y una cultura educativa que, en el afán de proteger al alumno de la frustración, le ha privado también del aprendizaje que solo llega con el esfuerzo sostenido".

Además, apunta que el abuso de las pantallas "no es el único factor" de estos resultados "pero sí uno que agrava los demás". "Un alumno con la atención fragmentada tiene menos margen para el trabajo profundo que estas materias exigen", apunta.

Preguntado por si achaca estos malos resultados a la LOMLOE, el experto pide prudencia ya que este es el primer informe PISA que se publica tras la implantación completa de esta ley, y añade que "el deterioro viene de antes" y es "una tendencia que se arrastra desde 2015, con distintas leyes educativas de por medio".

En todo caso, cree que el marco legal vigente "ha acompañado y en cierta medida acelerado esa tendencia" pues "una ley que reduce la ponderación del suspenso, que facilita la promoción con materias pendientes y que desplaza el foco desde el dominio de contenidos hacia una evaluación por competencias mal calibrada, envía un mensaje claro al sistema sobre qué se espera y qué se tolera".

"No diría que la LOMLOE es la causa única de estos resultados, pero sí que forma parte de un modelo legislativo que, edición tras edición desde hace más de una década, ha ido relajando la exigencia en lugar de reforzarla. Ese es el debate de fondo que estos datos deberían abrir, más allá de quién gobierne en cada momento", subraya.

EMPEORAMIENTO EN EL ALUMNADO MÁS FAVORECIDO

Por su parte, el experto de Funcas y profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Ismael Sanz Labrador indica que "llama la atención" la evolución española según el origen social de los alumnos.

Según apunta, en matemáticas, la cuarta parte de alumnos más favorecidos pierde 24,2 puntos desde 2022, frente al resto de cuartiles, que pierden entre 7,8 y 11,4 puntos; y en lectura, los tres primeros cuartos caen entre 15 y 18 puntos, y el superior, más de 33.

"El empeoramiento del aprendizaje afecta, sobre todo, al alumnado favorecido. Se trata, por tanto, de una reducción de las brechas, pero causada por el empeoramiento de quienes tenían mejores resultados", avisa el experto, quien apunta que una posible hipótesis podría ser que los centros educativos con mayor concentración de alumnado de entorno favorecido hace mayor uso de herramientas digitales.

También pone el foco en el absentismo ya que, según indica, el 48,7% del alumnado español declaró haber faltado al menos a una clase o a un día completo en las dos semanas anteriores a la prueba, frente al 33,9% de la OCDE y al 38,5% de la UE.

"No es una tasa de absentismo crónico ni distingue los motivos de las ausencias. Pero quienes faltaron obtienen 20 puntos menos en ciencias", remarca.

En cuanto a las medidas para revertir estos resultados, el experto propone "reforzar la lectura y las matemáticas desde las primeras etapas, asegurar una formación científica común suficiente, reducir las ausencias y atender tanto al alumnado rezagado como al de mayor potencial". Por ejemplo, sugiere realizar "tutorías estructuradas en pequeños grupos" que, según precisa, cuentan con evidencia experimental favorable.

EL DISEÑO DE LAS PLATAFORMAS

Mientras, el CEO de SaveFamily, Jorge Álvarez, vincula este "desplome" en PISA con el "abuso" de las pantallas y avisa de que "el problema no es únicamente cuánto tiempo pasan los menores conectados" sino "cómo están diseñadas las plataformas para retenerlos".

"Estamos ante sistemas que fomentan un uso continuado y dificultan la desconexión, lo que tiene su repercusión directa sobre el rendimiento académico de los jóvenes", opina el experto.

En todo caso, advierte de que el problema no se limita al rendimiento académico. Según los datos recogidos por SaveFamily, "los adolescentes que pasan más de tres horas diarias en plataformas digitales duplican el riesgo de sufrir problemas psicológicos".

Ante esta "sobreexposición", Álvarez recomienda que los menores tengan "una inmersión digital escalonada" para "reforzar la educación digital y avanzar hacia una incorporación progresiva y supervisada de la tecnología durante la infancia".

Si bien, la vicepresidenta de Educación y Sector Público de la edtech Letmino, Ainhoa Marcos, advierte de que no se puede buscar "una única causa ni una solución inmediata" para un desafío que, a su juicio, es "claramente estructural".

"La tecnología forma parte de esta conversación, pero plantear el debate únicamente en términos de 'pantallas sí o pantallas no' sería, de nuevo, simplificar un problema mucho más complejo. La cuestión fundamental es qué hacemos con la tecnología y qué propósito pedagógico hay detrás de su uso", explica.

En este sentido, defiende que la digitalización puede ser "una herramienta extraordinaria para personalizar el aprendizaje, atender a la diversidad y apoyar al docente", pero "nunca puede sustituir la lectura profunda, el pensamiento crítico, la concentración o la interacción humana que son esenciales para aprender".