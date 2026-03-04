La exposición al polen está relacionada con peores resultados en los exámenes finales de Secundaria

Archivo - Varios niños en el patio - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

La exposición al polen está relacionada con peores resultados en los exámenes finales de la escuela secundaria y los efectos son especialmente notables en materias que implican matemáticas, incluidas la física y la química, según una investigación de la Universidad de Oulu (Finlandia) publicada en línea en el 'Journal of Epidemiology & Community Health'.

Según los expertos es necesario reconocer los efectos adversos de las fluctuaciones en los niveles de polen sobre el rendimiento académico y el impacto potencial en las perspectivas futuras de los estudiantes, concluyen los investigadores.

Se sabe que la rinitis alérgica, causada por una reacción alérgica a irritantes nasales, como polvo, pelo de mascotas, moho y polen, perjudica el bienestar y perjudica la salud cardiovascular, la calidad del sueño, la concentración y el estado de ánimo, explican los investigadores. Estos efectos pueden verse amplificados por la contaminación atmosférica y las condiciones climáticas extremas, que alteran el crecimiento de las plantas, la producción de polen y el potencial alergénico, añaden. Sin embargo, no está claro si la exposición al polen también podría afectar el rendimiento académico.

Para explorar esto más a fondo, los investigadores estudiaron a los 92.280 estudiantes que tomaron el examen nacional de matriculación en la escuela secundaria en las áreas metropolitanas de Helsinki y Turku en el sur de Finlandia entre 2006 y 2020.

Los investigadores recuperaron los resultados de los exámenes de matriculación de la Oficina de Estadística de Finlandia, centrándose en las calificaciones obtenidas en finés, historia y estudios sociales, matemáticas, física y química para observar si cambiaban en relación con la exposición al polen durante este período. La edad promedio de los estudiantes era de 19 años, pero su rango oscilaba entre los 16 y los 77 años.

Durante este período se monitorearon diariamente los recuentos regionales de polen de aliso (Alnus spp.) y avellano (Corylus avellana), porque estas son las únicas plantas que florecen y liberan granos de polen en Finlandia alrededor de la época de los exámenes de matriculación de primavera.

Los niveles se expresaron en granos de polen por metro cúbico de aire y se clasificaron como bajos (1-10), moderados (10-100) o abundantes (100+). Los datos sobre contaminación atmosférica (PM2,5, O3, NO2) y condiciones meteorológicas se obtuvieron del Instituto Meteorológico Finlandés.

El recuento máximo promedio diario de polen de aliso fue de 521 granos de polen por metro cúbico de aire en un día de examen; el de avellano fue de 57 por metro cúbico de aire. En total, se incluyeron 156.059 resultados de exámenes en el análisis, que mostró que los resultados de los exámenes de matriculación cayeron notablemente en los días con niveles bajos y altos de polen (curva en forma de U) en comparación con los días en los que no había polen en el aire.

Un aumento ambiental promedio de 10 granos de polen de aliso y avellano se asoció con una disminución en la puntuación del examen de matriculación estandarizado de un promedio de 0,0034 y 0,0144, respectivamente. Esto corresponde a una reducción de puntos de 0,042 y 0,17, respectivamente (en una escala de 0 a 66). La caída en los puntajes del examen de matriculación fue aún mayor después de tener en cuenta la temperatura, la contaminación del aire ambiental y las precipitaciones durante las horas de exámenes.

Se observaron tendencias similares para ambos sexos, aunque un aumento de 10 granos de polen de aliso se asoció con una caída estadísticamente significativa en los puntajes del examen de matriculación sólo entre las mujeres, lo que corresponde a una reducción de 0,0652 puntos.

Cada aumento adicional de 10 granos de polen en el aliso se asoció con una caída estadísticamente significativa en los puntajes de los exámenes en las materias de matemáticas para ambas materias, posiblemente porque estas materias requieren un mayor nivel de precisión y concentración, sugieren los investigadores. Por otro lado, la exposición al polen de avellano se asoció con una caída en las puntuaciones en matemáticas sólo entre los varones.

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causa-efecto. Los investigadores reconocen que no contaban con información sobre quiénes, entre los estudiantes, eran alérgicos al polen, aunque señalan que aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes de secundaria padece rinitis alérgica.

"Debido a esto, es probable que la caída en los puntajes del examen de matriculación observada en los datos se explique en gran medida por los síntomas inducidos por el polen entre los estudiantes que eran alérgicos. Sería probable que aquellos que sufren alergias al polen tuvieran una caída mayor que el promedio en los puntajes del examen de matriculación", explican los investigadores.Esto es relevante para el futuro del estudiante porque las puntuaciones de los exámenes de matriculación tienen un peso bastante destacado a la hora de solicitar estudios superiores, así como para la inserción laboral y los ingresos", añaden los investigadores.

De esta forma concluyen: "Desde el punto de vista de los estudios superiores y del empleo, es importante ser consciente de que la exposición al polen puede perjudicar el éxito en situaciones de examen. Para crear condiciones de desempeño más equitativas, debemos encontrar soluciones para reducir la exposición al polen y sus efectos nocivos (por ejemplo, programar exámenes fuera de la temporada de polen), mejorar la preparación (por ejemplo, información más precisa y accesible sobre el polen) y/o iniciar la medicación de manera oportuna (por ejemplo, aumentar la conciencia de los profesionales de la salud y las personas alérgicas al polen)".