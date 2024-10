El exprimer ministro italiano Enrico Letta, nuevo decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exprimer ministro de Italia Enrico Letta ha sido nombrado decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs, en IE University.

Letta, que en la actualidad presidente del Instituto Jacques Delors, se incorporará a IE University el próximo 20 de noviembre. Reemplazará en la posición a Manuel Muñiz, actual Provost de IE University y Presidente del Board de IE New York College, según ha informado la institución educativa.

Enrico Letta, reconocido por su experiencia al más alto nivel político, tanto en Italia como a nivel europeo, fue primer ministro del Gobierno italiano entre 2013 y 2014 y líder del Partido Democrático Italiano de 2021 a 2023. También ocupó los cargos de Ministro de Asuntos Europeos en 1998, Ministro de Industria entre 1999 y 2001 y miembro del Parlamento Europeo entre 2004 y 2009.

En la esfera académica, Letta, Doctor en Derecho Europeo por la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ocupó la posición de Decano de Paris School of International Affairs en Science Po y la Presidencia de la Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA) con sede en Washington DC. Preside también en estos momentos el Foro Diplomático de GESDA (el Geneva Science Diplomacy Anticipator).

"Letta ha combinado de forma excelente su dedicación al servicio público con una brillante carrera académica como profesor en ilustres universidades de Europa, Estados Unidos y Australia, además de una ingente actividad como autor de libros, el último de los cuales aporta una visión fundamental sobre el futuro del Mercado Único Europeo. Su triple perfil como docente, generador de conocimiento y compromiso profesional es distintivo de los profesores de nuestra institución", ha señalado el presidente Ejecutivo de IE University, Santiago Iñiguez de Onzoño.

Iñiguez de Onzoño ha agradecido el trabajo de Manuel Muñiz como Decano de la Escuela, una posición que ha desempeñado "de manera brillante, reforzando la posición de la Escuela a nivel internacional y ampliando la huella académica a territorios como la política y la economía". "Manuel Muñiz compaginará sus crecientes responsabilidades como Provost de IE University con su nueva posición como Chair del Board de IE New York College,", ha añadido.

"Este paso representa un gran compromiso por mi parte con España, un país que claramente está en auge y haciendo importantes contribuciones al panorama de la educación superior, y con IE University, una institución reconocida globalmente con un alumnado altamente diverso, un excelente profesorado y un proyecto innovador. Mi contribución como nuevo Decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs refuerza mi continuo compromiso con los temas relacionados con la integración europea y con el futuro del Mercado Único Europeo," ha indicado Enrico Letta.

"Es un honor para mí pasar el testigo de la Escuela a una figura de la talla de Enrico Letta. Enrico. No puedo más que dar las gracias a todas las personas que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Entre ellas, sin duda, Susana Malcorra, quien asumió el liderazgo de la Escuela en 2020 y 2021. Durante los últimos 8 años hemos logrado hitos relevantes y ahora se abre una nueva etapa con un liderazgo inmejorable", ha subrayado Manuel Muñiz.

HUELLA ACADÉMICA Y PERFIL INTERNACIONAL

Durante los últimos ocho años, IE School of Politics, Economics and Global Affairs ha contado con el liderazgo de Manuel Muñiz (2017-2020 y 2021-2024) y Susana Malcorra, ex Ministra de Asuntos Exteriores de Argentina y ex Jefa de Gabinete del Secretario General de Naciones Unidas, (2020-2021). En este período, la Escuela ha ampliado su huella académica, su claustro, su alumnado, sus proyectos institucionales y su perfil internacional.

Como reflejo de este crecimiento, desde 2016, IE School of Politics, Economics and Global Affairs ha ampliado su oferta académica de 6 a 20 programas, incluido el lanzamiento del Bachelor in Economics (2019), el Master in International Development (2019), el Master in Applied Economics (2022) y el nuevo Bachelor in Political Science (2025). Además, la Escuela acaba de lanzar un programa de Lifelong Learning en Public Leadership.

El alumnado de la Escuela ha crecido de 250 estudiantes en 2016 a los cerca de 1.900 actuales, procedentes de más de 100 países. IE School of Politics, Economics and Global Affairs promueve el acceso de jóvenes de perfil brillante procedentes de todo el mundo, independientemente de sus medios económicos. Con ese objetivo, el importe de becas concedidas a los alumnos ha crecido de 160.000 euros en 2017 a mas de 2,5 millones de euros anuales en 2024.

En cuanto al claustro interno, la Escuela ha contratado investigadores doctorados por las principales universidades internacional, pasando de 3 a 30 profesores e investigadores full-time en la actualidad.

La Escuela ha recibido premios internacionales como el Bronze Global Award in the Science of Learning 2024 de QS, el Intersection Award 2024 de APSIA o el McGillivray Award 2024. Un sello distintivo son sus colaboraciones con organismos internacionales y socios estratégicos como Naciones Unidas, que permiten a los alumnos acceder a oportunidades educativas y profesionales, así como el desarrollo de programas duales e intercambios con las universidades más prestigiosas de su sector.

Igualmente, la Escuela ha lanzado recientemente un Global Policy Center para consolidar la investigación aplicada y ampliar su impacto en este espacio.