Fabrizio Salvador, nombrado decano de IE Doctoral School - IRENE MEDINA LORENZO// IE UNIVERSITY

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

IE University ha anunciado este jueves que Fabrizio Salvador será el nuevo decano de IE Doctoral School, según ha informado la institución, que destaca su compromiso "con la formación de investigadores de máximo nivel internacional que impulsen la generación de conocimiento y contribuyan activamente a la búsqueda de soluciones a los retos que afronta el mundo empresarial con impacto global".

Fabrizio Salvador, profesor, investigador y Chair in Operational Excellence en IE University, lidera la puesta en marcha de IE Doctoral School y el diseño de nuevos programas doctorales.

"IE Doctoral School articula y fortalece la formación doctoral en IE University, actuando como el marco institucional que garantiza la excelencia académica, la calidad investigadora y el desarrollo integral de los doctorandos", destaca Salvador.

El nuevo decano explica que trabajan "en el diseño de una oferta innovadora de programas de tercer ciclo, apoyando su diseño y ejecución, atrayendo talento de primer nivel y vinculándolo a una investigación rigurosa y de impacto".

"Además, impulsaremos sinergias entre programas, reforzaremos la estrategia de desarrollo y fundraising de los programas doctorales, y velaremos por el cumplimiento de los estándares de certificación y acreditación nacionales e internacionales, consolidando un modelo doctoral riguroso, competitivo y alineado con la estrategia de investigación de la universidad", añade.

La oferta académica de IE Doctoral School incluye en esta primera etapa el Master in Business Research y PhD in Business. Este programa doctoral cuenta con una opción full-time, para alumnos que quieren desarrollar una carrera académica a nivel internacional, y una opción part-time, para altos ejecutivos interesados en diferenciar sus conocimientos de la realidad empresarial a través de la investigación y la innovación.

En los próximos años, IE Doctoral School pondrá en marcha nuevos programas de doctorado junto con las seis escuelas que forman parte de IE University, potenciando la colaboración interdisciplinar y refuerza el plan estratégico de IE University, que prevé duplicar el claustro investigador en los próximos cinco años, lo que supone un hito en el ecosistema universitario europeo.

ESTRATEGIA ACADÉMICA

IE Doctoral School, en línea con la estrategia académica de IE University, promoverá el desarrollo de trabajos de investigación enfocados en cuatro grandes áreas o clusters: impulsar la productividad y fomentar el crecimiento a largo plazo (economía), navegar la geopolítica y construir sistemas políticos sólidos (política), impulsar el desarrollo tecnológico para tener impacto en la sociedad (innovación) y promover la resiliencia climática y la adaptación social (regulación tecnológica y transición ecológica).

"IE Doctoral School es el 'hogar institucional' de la formación doctoral en IE University. Garantiza que los programas de doctorado cumplan los más altos estándares de excelencia académica, calidad investigadora y desarrollo de los alumnos", señala Fabrizio Salvador, para quien la escuela, "proporciona, además, un entorno estructurado que apoya a los doctorandos y a sus directores mediante una gobernanza clara, una formación rigurosa, procesos de evaluación transparentes y una comunidad académica vibrante".

Por su parte, el vicerrector de Faculty & Research de IE University, Juan Santaló, destaca que "la creación y el fortalecimiento de programas doctorales en distintas disciplinas es un paso decisivo para consolidar el músculo investigador de IE University y potenciar una investigación rigurosa con impacto real en la empresa y en la sociedad".

"Fabrizio Salvador reúne de manera excepcional las cualidades necesarias para liderar esta nueva etapa: una trayectoria académica de primer nivel, con publicaciones en los mejores journals de su disciplina, y una amplia experiencia en el desarrollo de investigación aplicada en colaboración con empresas y organizaciones", comenta.

Fabrizio Salvador compaginará su posición como decano con sus responsabilidades como Chair Professor en Operational Excellence, una cátedra académica diseñada para fortalecer la colaboración entre la industria y la academia en el campo de la excelencia operativa.

Salvador obtuvo su Doctorado en Dirección de Operaciones en la Università di Padova, donde se graduó en Ingeniería Industrial. Ha sido profesor asociado en Arizona State University y profesor visitante en MIT y Shanghai University.

Su investigación se sitúa en la intersección de la gestión de operaciones y la gestión estratégica del capital humano, enfocándose en el estudio de mecanismos organizacionales que fomenten la flexibilidad, la eficiencia y la innovación de equipos y empleados. A lo largo de su carrera, Salvador ha impulsado la creación de la unidad de investigación aplicada de IE University, ha recibido numerosos premios, y sus trabajos académicos han sido destacados en publicaciones de prestigio internacional.

IE University destina el 16,7% de su gasto total a I+D, con una tasa de crecimiento anual del 8%. Su intensidad en I+D (1,4% del PIB directo) supera el promedio de la educación superior en la UE (0,48%). Los profesores e investigadores de la institución han publicado más de 3.300 artículos académicos en las últimas tres décadas, con más de 55.000 citaciones sobre sus trabajos, reflejo de su "sólida contribución al conocimiento global".