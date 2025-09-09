Feijóo aboga por currículos educativos diseñados por expertos y con contenidos comunes: "Sin inventos políticos"

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por contenidos comunes y currículos educativos diseñados por expertos en cada materia.

El líder popular ha visitado este martes la Real Academia Española, donde ha mantenido una reunión con su director, Santiago Muñoz Machado, junto a varios académicos, a quienes ha solicitado su colaboración para elaborar un nuevo diseño del currículo educativo de la asignatura de Lengua y Literatura, tal y como ya hizo con la Real Academia de la Historia para la asignatura de Historia.

"Queremos construir al lado de los que saben", ha afirmado el presidente del PP, que se ha comprometido a que haya "contenidos comunes y currículos diseñados por expertos" además de "respetar los usos gramaticales de la lengua" castellana, "sin inventos políticos que solo buscan dividir" y siguiendo estrictamente las pautas que señale la Academia.

A este respecto, ha aseverado que "el próximo Gobierno del PP será garantía de oportunidades y no de adoctrinamiento" y ha señalado como prioritaria la "desideologización" de la Educación en Primaria y la ESO, además de la armonización de los contenidos educativos en las distintas comunidades autónomas, al igual que se ha promovido con la EBAU común.

Además, como objetivos ha señalado "unir" a la sociedad en torno a valores comunes, "en lugar de generar conflictos", así como "fomentar la igualdad después de demasiados años de un Ejecutivo que la ha socavado". "Un Gobierno mejor traerá una Educación mejor; una Educación mejor traerá una España mejor; y contaremos con los mejores para lograrlo", ha dicho Feijóo.

El líder del PP ha afirmado que el sistema educativo "ha de asentarse sobre los principios de mérito, esfuerzo y excelencia, así como sobre los valores de igualdad, libertad y respeto para asegurar un futuro mejor para España".

En referencia a esta defensa de la igualdad entre españoles, Feijóo también ha advertido de que su Gobierno garantizará el derecho constitucional de recibir enseñanza en español en todas las etapas del sistema educativo y en toda la nación, desde el respeto a las lenguas cooficiales de cada una de las comunidades autónomas y en cumplimiento de las sentencias judiciales.

Para finalizar, Feijóo ha situado la educación como la columna vertebral en el proyecto del Partido Popular y ha abogado por la excelencia para garantizar la igualdad de oportunidades y que el ascensor social vuelva a funcionar en España, frente al marco actual del PSOE, al que acusa de "adolecer de sectarismo, incompetencia e incoherencias".

En este sentido, el presidente del PP ha puesto el foco en los "malos datos" ofrecidos este martes por la OCDE, que "dan un nuevo toque de atención a España".

Feijóo ha mostrado su preocupación por la "pérdida de calidad" en la educación española, ya que dicho informe señala que un tercio de la población adulta tiene un bajo nivel de comprensión lectora, un porcentaje que ha empeorado en cuatro puntos en la última década. Además, el líder del PP ha lamentado que España vuelva a estar en lo alto del ránking europeo de 'ninis', jóvenes que ni estudian ni trabajan.