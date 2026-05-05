Feijóo reclama al Gobierno un protocolo contra el acoso escolar coordinado con las CCAA y dotado de "fondos suficientes"

1084399.1.260.149.20260505191951 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto sobre infraestructuras ‘Pagas más, recibes menos’, a 21 de abril de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al Gobierno la creación de un protocolo nacional contra el acoso escolar "que acompañe de recursos y esté realmente coordinado con las comunidades autónomas" y que esté dotado con "fondos suficientes".

Así lo ha expresado en la clausura de la jornada sobre acoso escolar organizada por el Grupo Parlamentario Popular este martes en el Senado, en la que ha subrayado que el acoso escolar "no es una travesura, no es una cosa de niños, es una forma de violencia" y que "la violencia deja huellas, deja heridas, a veces irreversibles, porque deja muertos".

"La política española actual puede resultar muy poco edificante, y más últimamente, y es lógico. Entre tanta bronca, entre tanta corrupción, entre tanta decadencia, las causas que realmente deberían de ocuparnos muchas veces se sitúan en un injusto segundo plano, incluso a veces ni siquiera existen", ha lamentado Feijóo, al tiempo que ha afirmado que "lejos de concentrar responsabilidades, es el momento de colectivizarlas".

"Ni es solo cosa de las familias, ni es solo cosa de los colegios, ni es solo cosa de las tecnológicas, ni es solo de las comunidades autónomas, ni es solo del Gobierno central", ha añadido.

Feijóo ha advertido además de que la tecnología ha agravado el problema de forma sustancial. "Antes, si un menor sufría acoso en la escuela, llegaba a casa y encontraba su coraza, su hogar de refugio. Pero hoy, demasiadas veces, el acoso entra en casa, entra en el móvil, entra en los grupos", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "cualquier hora del día es propicia para el acosador".

En este sentido, ha reclamado mayor protección frente al ciberacoso, el 'grooming' y las nuevas formas de violencia facilitadas por la inteligencia artificial, y ha defendido la promoción de la desconexión digital mediante "bloqueos nocturnos automáticos y tiempos máximos de utilización".

El presidente del PP ha articulado su intervención en torno a cinco reflexiones, entre ellas, ha afirmado que es necesario "actuar antes de que se produzca" el acoso, reforzando la alianza entre educación, sanidad y políticas sociales para implementar "un plan de bienestar emocional de los niños y de los adolescentes".

La segunda, adoptar una visión integral que supere "la gestión de parches" y avance hacia "una verdadera estructura de Estado", con un protocolo nacional coordinado, garantías de que la tecnología protege al menor y vigilancia en los centros a cargo de profesionales específicamente formados.

EL COORDINADOR DEL BIENESTAR: "CLARAMENTE INSUFICIENTE"

Durante su intervención, el líder del PP ha defendido la necesidad de "profesionalizar" la atención emocional en los centros y ha criticado que la figura del coordinador del bienestar haya resultado "claramente insuficiente, por falta de dotación presupuestaria, pero también por un error de concepto".

"La solución no es convertir a un profesor en un policía del colegio", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado "perfiles profesionales concretos que se hagan cargo con exclusividad de la mejora de la convivencia escolar", financiados a través de un fondo económico estatal. "Estoy convencido de que gastamos tanto dinero en cosas absurdas y es tan razonable este fondo que obtendríamos resultados inmediatos", ha sostenido.

Asimismo, ha criticado las "expulsiones vacías que no valen para nada" y ha defendido que estas deben "perseguir un fin restaurador" e ir acompañadas de formación al menor expulsado. Además, ha abogado por cambios legislativos para adaptar el sistema judicial a las nuevas formas de violencia digital e incorporar medidas como "el alejamiento digital entre agresores y víctimas".

"Parte de la solución a este problema pasa por mejorar la conciliación familiar", ha afirmado también Feijóo, quien ha defendido mayor flexibilidad horaria para padres y beneficios para las empresas que la promuevan. "Queremos tener más tiempo para compartir con nuestros hijos y detectar qué es lo que ocurre", ha concluido.

PP EXIGE MAYOR INVERSIÓN PARA COMBATIR EL ACOSO ESCOLAR

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de no haber estado "a la altura" en la lucha contra el acoso escolar al tiempo que ha exigido una mayor inversión para combatirlo.

En este sentido, ha criticado que "tras ocho años de inacción" el "único anuncio" realizado por el Gobierno haya sido un protocolo marco dotado con 10 millones de euros repartidos entre todos los centros educativos españoles, lo que supone 333 euros por centro. "Eso no es una solución, es un maquillaje presupuestario", ha afirmado García.

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo respuestas "que coordinen Educación, Sanidad y Políticas Sociales, que incorporen salud mental y que tengan en cuenta el impacto de las nuevas formas de violencia digital". A su juicio, el protocolo marco anunciado por el Gobierno en abril no responde a la dimensión real del problema.

La portavoz 'popular' ha afirmado además que el 12,3% del alumnado reconoce que hay acoso en su clase, que casi la mitad de los estudiantes admite que no interviene cuando lo presencia y que más del 28% de los casos se prolonga durante más de un año. "Esto no es puntual, es algo estructural; y lo preocupante es su impacto directo en el bienestar psicológico de los menores", ha expresado.

Durante su intervención, García ha relatado además el testimonio de una madre cuya hija, con 11 años, comenzó a decir que no quería ir al colegio. Según ha contado, el centro restaba gravedad a la situación mientras los padres percibían que la niña "se iba apagando".

"Lo más duro fue sentir que llegaban tarde, que su hija había sufrido y que ellos habían estado solos intentando protegerla", ha lamentado la portavoz, al tiempo que ha sentenciado que "ningún niño tendría que tener miedo de ir a clase y ninguna familia debería sentirse sola mientras su hijo sufre".

En este sentido, la portavoz ha defendido que su formación ha organizado estas jornadas para "conocer qué está fallando, qué no está funcionando y qué respuestas reales necesitan las familias, los centros y los menores". "Solo desde la escucha podremos construir respuestas útiles. El acoso escolar no son cosas de niños, es una responsabilidad de todos. Una responsabilidad de quienes tenemos la obligación de proteger", ha subrayado.

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha relatado su experiencia con el acoso escolar durante la jornada de este martes. "Yo era el maricón y esto llevaba a que los golpes en ocasiones fueran mucho más que duros. Es cierto que no existían teléfonos móviles, no existían dispositivos que multiplicaran hasta un millón estas circunstancias", ha expresado el vicesecretario.

"Quienes tengan responsabilidades educativas tanto en sus casas como en los centros recuerden a esos chicos y a esas chicas que tienen que denunciar y que lo valiente es defender a sus amigos y sus amigas, que no es posible que en este mundo se sigan sufriendo este tipo de acosos", ha pedido De los Santos.

La jornada ha incluido además dos mesas redondas moderadas por la senadora Rosa Romero y por de los Santos, así como un diálogo entre el presentador Miguel Lago y José Manuel Peña y Zara Villar, padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre.

"Queremos hacerle justicia a Sandra, estamos a la espera que la Fiscalía de Sevilla se pronuncie, confío plenamente en las instituciones. Creemos que tenemos el derecho de que se investigue la muerte de nuestra hija y queremos un juego limpio y justo", ha afirmado durante este diálogo Zara Villar, la madre de la menor sevillana.