Fiscalía defiende que los menores con autismo severo acudan al colegio con un asistente para facilitar la comunicación

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía apoyó que un menor (un caso extremo de espectro autista) pudiera acudir al colegio con un asistente ajeno al centro para facilitar la comunicación.

Así lo refleja la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, en la Memoria de la Fiscalía, recogida por Europa Press, presentada este jueves al inicio del año judicial.

El documento hace una especial referencia, por su "peculiaridad", a este caso en el que se solicitaba de la administración educativa una autorización para que a un menor (un caso extremo de espectro autista) pudiera acompañarle un asistente en el centro educativo para facilitar su comunicación, tratándose de una persona provista por la familia y, por tanto, ajena al centro.

El conflicto surgía con la negativa de la administración educativa a asumir esta petición, limitándose a ofertar un centro especial a gran distancia del domicilio del menor, lo que, según la Fiscalía, "suponía la ruptura con su entorno".

El órgano judicial entendió que "se cuestionaban los principios de igualdad y el derecho a la educación inclusiva", por lo que la Fiscalía valoró que "había violación de derechos fundamentales" y el tribunal acogió esa tesis. El auto dictado pende de la resolución del recurso de casación interpuesto contra el mismo.