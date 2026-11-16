Frente Amplio propone un Plan Estatal para el aprendizaje y divulgación de las lenguas cooficiales en toda España

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i) - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio quiere lanzar un Plan Estatal para el aprendizaje y divulgación de las lenguas cooficiales en todo el Estado, "garantizando la inmersión lingüística en catalán como lengua vehicular en Cataluña".

Así lo refleja el programa de la formación de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, recogido por Europa Press.

El partido liderado por Ada Colau quiere también aprobar una Ley de Financiación Educativa que "blinde legalmente un porcentaje mínimo de inversión estatal y que deberá llegar al 7% del PIB en 2030"; y crear "de forma prioritaria" plazas públicas en todas las etapas incluyendo de 0 a 3 años- e implantar una hoja de ruta progresiva que "avance para que todo el alumnado pueda disfrutar de la educación pública".

En el que denomina "periodo de coexistencia" con centros concertados, propone prohibir "de forma inmediata" las cuotas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos, sancionando incumplimientos. El objetivo del partido es que el 100% de los fondos públicos vayan destinados a la educación pública.

También apuesta por fijar por ley ratios máximas por aula, que serán, en Educación Infantil, de 4 niños entre 0 y 1 año, de 6 niños entre 1 y 2 años y de 8 niños entre 2 y 3 años; de 15 en Primaria y FP; de 20 en Secundaria; y de 23 en Bachillerato, disponiendo que el alumnado NEAE compute el doble a efectos de ratio.

El programa de Frente Amplio incluye también un Plan estatal de inclusión y lucha contra la segregación; un Plan estatal de recursos para alumnado con trastornos del neurodesarrollo o del aprendizaje, junto a la creación de una red de centros de atención educativa para casos severos; y la creación de unidades de emergencia para la atención a la salud mental y prevención del suicidio en el ámbito educativo, junto con planes integrales contra el bullying y recursos reforzados en centros de alta complejidad.

Apuesta además por reforzar, mediante el currículo educativo de competencia estatal, los aprendizajes basados en valores democráticos, igualdad y memoria democrática; y abrirá un estudio pedagógico con la comunidad educativa para regular el uso responsable de la IA y limitar/regular el uso de teléfonos móviles en los centros escolares.

Asimismo, quiere lanzar un Plan estatal de inversión para construcción, reforma y climatización de aulas en colaboración con las comunidades autónomas, potenciando la escuela pública rural para combatir la des población.

Frente Amplio se compromete igualmente a aumentar el presupuesto de becas al promedio europeo (0,44 % PIB). Así, incrementará las cuantías de becas postobligatorias hasta el 0,44% del PIB, "garantizando el cobro al inicio de curso, elevando las ayudas de residencia y creando becas-salario para evitar el abandono escolar por motivos económicos.

En este contexto, afirma que duplicará las becas en las etapas educativas obligatorias para alumnado de la escuela pública perteneciente a familias vulnerables (alcanzando a 500.000 estudiantes más); y aumentará un 60% las becas para alumnado NEAE (por motivos socioeconómicos, trastornos o discapacidad), incluirá nuevos colectivos e impondrá el criterio de renta familiar como determinante tras la acreditación técnica.

En cuanto a las condiciones del profesorado, propone fijar por ley un máximo de 18 horas lectivas en Secundaria, Bachillerato, FP y Régimen Especial, y de 23 horas en Infantil y Primaria. También quiere simplificar informes, programaciones y evaluaciones, así como unificar plataformas digitales escolares y eliminar trámites duplicados.

Por último, Frente Amplio afirma que aprobará el Estatuto del Docente, que reducirá la interinidad laboral, mejorará la formación continuada y reforzará la gestión de tutorías y resolución de conflictos.