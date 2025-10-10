FSIE avisa de que el decreto de creación de universidades "puede afectar gravemente a la libertad académica"

Archivo - (I-D) El rector de la UNED, Ricardo Mairal; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Universidades, Diana Morant y la presidenta de la CRUE, - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) considera que el real decreto sobre creación y reconocimiento de universidades, aunque incorpora algunos elementos positivos, "responde a una lógica de control excesivo e intervencionista que puede afectar gravemente a la libertad académica, la competencia entre instituciones y la igualdad de oportunidades de los estudiantes".

"Desde una perspectiva sindical no compartimos el entusiasmo con que el Gobierno presenta esta reforma. Aunque se anuncie como una mejora de la calidad universitaria, lo que se esconde tras el discurso es una clara intención de dificultar la iniciativa privada y limitar el pluralismo del sistema, imponiendo barreras administrativas y económicas que no favorecen la diversidad educativa ni el empleo en el sector", explica el secretario general de FSIE, Enrique Ríos.

Para el sindicato, el real decreto "parte de la premisa de que el mercado no es capaz de autorregularse, como si las familias no supieran elegir la mejor universidad para sus hijos o las empresas no supieran reconocer a los mejores titulados". Por ello, defiende la libertad y la responsabilidad individual como parte esencial de un sistema maduro y competitivo.

FSIE valora positivamente que exista una regulación -que, por otra parte, ya existía con el RD 640/2021- y que se refuercen aspectos ligados a la investigación universitaria, una función esencial de la educación superior. Sin embargo, cree que los nuevos requisitos (masa crítica mínima, avales económicos, informes vinculantes, etc.) "pueden expulsar del sistema a proyectos locales o especializados, reduciendo la oferta educativa y perjudicando a la innovación territorial". "Nos preocupa el carácter intervencionista del decreto", señala Ríos.

El sindicato advierte de que el Estado "impone un modelo homogéneo que no reconoce la diversidad de proyectos, las singularidades autonómicas ni la capacidad de gestión de las universidades".

Además, critica que genera "incertidumbre" sobre la reputación de las universidades privadas y sobre la calidad profesional de sus titulados, cuando, a su juicio, "no existen evidencias de un problema real que lo justifique".

También señala que "resulta injustificado la exigencia de avales económicos ante hipotéticos cierres de universidades". "No hay precedentes que avalen esta preocupación social y, sin embargo, la medida puede aumentar la desconfianza de familias y estudiantes, afectando a la estabilidad de proyectos solventes", añade.

FSIE reconoce como positivo el mayor control sobre las universidades virtuales, en especial en un contexto de expansión de la educación online, donde "es necesario asegurar calidad y transparencia".

No obstante, advierte de que la capacidad real de la ANECA y de las agencias autonómicas para supervisar todo este entramado "es muy limitada", y el decreto "no aporta recursos adicionales para garantizar un control efectivo".