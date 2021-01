FSIE pide que el Plan 'MECUIDA' incluya un permiso retribuido durante los días de enfermedad o cuarentena

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindiato FSIE pide que se mejore el Plan 'MECUIDA' del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que permite a los trabajadores por cuenta ajena adaptar o reducir su jornada laboral para cuidar a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad que se hayan visto afectados por la COVID-19.

En concreto, exige que este Plan incluya la aprobación de un permiso retribuido durante los días de enfermedad o cuarentena, y exige también su prórroga por el tiempo que sea necesario para hacer frente a la crisis sanitaria, ya que que expira la última prórroga el próximo 31 de enero.

Según denuncia el sindicato, en una situación tan "compleja" y "excepcional" como la actual, es "imprescindible" contar con una medida de protección para el trabajador que haga posible, en estas circunstancias tan especiales de pandemia y sin perjuicio para el mismo, la atención y el cuidado de las personas, especialmente menores, personas con discapacidad, mayores y vulnerables.

Para FSIE, este Plan es "insuficiente y perjudicial" para los trabajadores, ya que son éstos los que hacen frente a esta situación teniendo que reducir su salario en algunos casos hasta el 100%. "Hay situaciones personales y familiares en las que un trabajador no puede permitirse una reducción del salario y, en muchos casos, la adaptación y flexibilización de la jornada no es posible en determinadas actividades", denuncia, añadiendo que "para muchos ciudadanos no existe la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral para poder cuidar a familiares enfermos de COVD-19 o en cuarentena".

Tal y como destaca el sindicato, "el Gobierno ha incumplido la promesa anunciada en el mes de septiembre de 2020 de aprobar un permiso retribuido para los trabajadores que se vieran obligados a quedarse en casa para cuidar a familiares afectados por el coronavirus o restricciones derivadas del mismo". Y con la vuelta a las aulas, este permiso adquiría una especial relevancia en el ámbito educativo y en el cuidado de los menores.

"De aquella promesa no se ha vuelto a saber nada hasta la fecha y las familias están teniendo muchos problemas para poder cuidar a sus hijos enfermos de COVID-19 o en cuarentena por contacto estrecho", indica FSIE.

Y es que, según este sindicato, el protocolo seguido por los centros educativos y de atención a personas con discapacidad ante un caso positivo, si bien necesario para prevenir la expansión del virus, afecta de manera inmediata a muchas familias que, ante el cierre del aula afectada, deben afrontar la situación "con escasas o nulas posibilidades de conciliación".