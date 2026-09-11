FSIE pide reforzar la autoridad y el reconocimiento docente tras los resultados de España en el Informe PISA

Archivo - Imagen de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha reclamado, tras los resultados de España en el Informe PISA 2025 de la OCDE, reforzar la autoridad y el reconocimiento docente, la orientación educativa y la acción tutorial, reducir la carga lectiva y extender las mejoras a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

España ha obtenido 477 puntos en Ciencias, 457 en Matemáticas y 451 en Lectura, por debajo del promedio de la OCDE en las tres competencias. Además, aproximadamente uno de cada tres alumnos de 15 años no alcanza el nivel mínimo en Lectura y Matemáticas.

Para el sindicato, estos resultados "deben servir para analizar las condiciones en las que se desarrolla actualmente la enseñanza y, especialmente, para volver a situar al profesorado en el centro del sistema educativo".

FSIE llama igualmente la atención sobre el absentismo: el 34% del alumnado español declara haber faltado al menos un día completo en las dos semanas anteriores a PISA, frente al 22% de la OCDE. A ello se une que el 72% del alumnado está escolarizado en centros cuyos directores consideran que la falta de personal de apoyo dificulta la enseñanza, frente al 39% de la OCDE.

El sindicato considera que estos datos "refuerzan la necesidad de potenciar la orientación educativa y la acción tutorial, favoreciendo la prevención del absentismo, la mejora de la convivencia, la detección temprana de dificultades y una atención más individualizada al alumnado y las familias".

La organización reclama también menos burocracia y una reducción y homogeneización de la carga lectiva. "Reducir carga lectiva no significa trabajar menos, sino disponer de más tiempo profesional para preparar, evaluar, coordinarse, tutorizar y atender al alumnado", precisa.