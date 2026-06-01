FSIE reclama un Plan Nacional urgente para climatizar los colegios ante las olas de calor y frío

FSIE reclama un Plan Nacional urgente para climatizar los colegios - FSIE

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha vuelto a reclamar a las administraciones públicas la puesta en marcha de un Plan Estratégico Nacional de Climatización "dotado de financiación suficiente".

El sindicato quiere que este plan "permita instalar sistemas de ventilación mecánica y calefacción en todos los centros educativos, garantizando así unas condiciones adecuadas de seguridad, salud y bienestar para el alumnado y los profesionales ante las reiteradas olas de calor y frío".

Para FSIE, la climatización en los colegios "sigue siendo una asignatura pendiente". La organización asegura que, aunque no existen datos oficiales sobre la cifra de colegios climatizados, "se sabe que la mayoría de los centros en España no cuenta con un sistema de climatización".

Así, recalca que "algunas de las comunidades más afectadas han multiplicado la inversión en bioclimatización para combatir las altas temperaturas de sus centros educativos".

España cuenta con 28.705 centros de enseñanzas no universitarias, de los cuales 19.323 son públicos y 9.382 concertados y privados. Las olas de calor, cada vez más largas e intensas, según los datos de la AEMET, desatan cada año una lluvia de denuncias ente las consejerías de educación de las comunidades autónomas más afectadas.

"Nos preocupa la falta de preparación de los centros educativos de España. No podemos seguir aceptando, año tras año, que miles de alumnos y docentes trabajen en aulas con temperaturas extremas. No es un problema puntual ni pasajero. Es una realidad estructural que se agrava con los cambios del clima y que necesita una respuesta decidida por parte de la administración", ha explicado el secretario general de FSIE, Enrique Ríos.

El sindicato lleva años denunciando que "la mayoría de los centros no están preparados ni para el calor ni para el frío". "En muchos casos, se trata de edificios antiguos, mal aislados, con ventanas que no permiten ventilación cruzada, sin toldos ni elementos de sombra, y con infraestructuras eléctricas que no soportan sistemas de refrigeración y/o calefacción", afirma.