Fundación Universia e Indra convocan sus primera becas STEAM para personas con discapacidad

Archivo - Indra Group y Fundación Universia lanzan becas STEM para impulsar la empleabilidad de universitarios con discapacidad - INDRA - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Indra Group y Fundación Universia han lanzado la primera convocatoria de Becas STEM que busca impulsar el talento joven de personas con discapacidad en el ámbito científico-tecnológico. El objetivo es facilitar el acceso a la formación superior en disciplinas con alta demanda profesional, "contribuyendo a una sociedad más equitativa y competitiva".

Este nuevo programa de becas está dirigido a estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que estén matriculados en titulaciones universitarias y de Formación Profesional STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas) durante el curso académico 2025-2026.

En esta primera edición, se concederán 15 ayudas económicas de 2.000 euros cada una, destinadas a estudiantes de grado, máster, doctorado o FP. Con esta convocatoria, Indra Group y Fundación Universia reafirman su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión de talento con discapacidad en sectores clave para la transformación digital y la innovación, impulsando, además, una mayor sensibilidad hacia las necesidades del colectivo y la mejora de la accesibilidad tecnológica.

Las solicitudes pueden presentarse a través de Santander Open Academy hasta el 19 de marzo de 2026.