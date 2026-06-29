El Gobierno aprueba 200 millones de euros para climatización y eficiencia energética de colegios

Archivo - Un aula de un colegio. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes, a propuesta del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico, una partida de 200 millones de euros para climatización y eficiencia energética de centros escolares.

Así lo ha manifestado este lunes la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La portavoz del Ejecutivo ya anunció esta partida a principios de este mes, cuando valoró que es "una medida muy necesaria". "Los efectos del cambio climático en las aulas tienen consecuencias sobre nuestros hijos e hijas", dijo.

"Por eso, el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación", aseguró Saiz.

Además, desde el año 2021 el Gobierno (a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) tiene en marcha un programa destinado a la climatización de espacios públicos, en el que ya se han invertido más de 1.080 millones de euros, y donde están incluidos los colegios, ayuntamientos y hospitales, entre otros.