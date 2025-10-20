Gobierno avisa de que la futura ley de Ayuso "favorece la dependencia de capital privado" de las universidades públicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades critica que la futura ley que la Comunidad de Madrid "pretende imponer" exija que las universidades capten al menos un 30% de sus fondos de fuentes externas.

Fuentes del Departamento que dirige Diana Morant han avisado a Europa Press de que el modelo que propone Isabel Díaz Ayuso "erosiona la autonomía universitaria, favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad".

El Ministerio recuerda que Madrid "está entre las comunidades con peor financiación universitaria por estudiante, situándose más de 20 puntos por debajo de la media española".

Además, advierte de que el Gobierno regional quiere condicionar 10 millones de euros anuales adicionales a que las universidades cumplan metas específicas marcadas por el gobierno autonómico.

Para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se trata de una cantidad "muy escasa" para repartir entre las seis universidades públicas madrileñas.

Desde 2018, El Gobierno de España ha incrementado en más de un 50% las transferencias a las comunidades autónomas respecto a la etapa del gobierno anterior, con la expectativa de que ese esfuerzo repercuta en servicios públicos esenciales como la universidad o la sanidad. Sin embargo, asegura que, en el caso de Madrid, "ese refuerzo no se ha traducido en una mejora de la financiación universitaria".

El Ministerio lamenta que Madrid ha aplicado durante los últimos años una política de "asfixia financiera" a las universidades públicas y que ahora ofrezca un rescate "condicionado a recortes de gastos y cumplimiento de objetivos".