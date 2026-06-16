El Gobierno califica la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso como Centro de Referencia Nacional de FP

(I-D) La ministra de Educación, Milagros Tolón, y la ministra Portavoz, Elma Saiz, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la calificación de la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso como Centro de Referencia Nacional del área profesional de Vidrio Industrial, en el ámbito de la Formación Profesional.

También ha dado luz vez a la creación de tres nuevos Certificados Profesionales en Procedimientos y técnicas de micropigmentación; Asistencia clínica en centros veterinarios; y Cultivo y trabajos en palmeras.

La Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso se suma así a la Red de Centros de Referencia Nacional existente, compuesta actualmente por 41 centros, a los que se sumarán dos nuevas instituciones que están ultimando su tramitación.

Estos centros, de ámbito estatal, son referencia para el conjunto del sistema de la Formación Profesional, tanto para los centros de formación para el empleo como para los centros del sistema educativo.

La red está compuesta por establecimientos punteros en sus respectivas áreas, que tienen como objetivo promover las medidas y programas de investigación precisos para atender las necesidades de los sectores emergentes e innovadores.

Sus funciones incluyen analizar las nuevas tendencias formativas y experimentar su puesta en práctica, promover redes de colaboración con organizaciones empresariales, sindicales y universitarias, colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales, entre otras tareas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha validado también la creación de tres nuevos Certificados Profesionales, correspondientes a un Grado C. En primer lugar, crea un certificado de nivel 3 en Procedimientos y técnicas de Micropigmentación, de la familia de Imagen Personal, tiene una duración de 510 horas.

Los puestos de trabajo más relevantes asociados a este título son los de especialistas en procesos de micropigmentación, especialistas en procesos de renovación, modificación y eliminación de micropigmentación, así como los de asesores y asesoras de escuelas y academias de micropigmentación, entre otros.

El segundo certificado creado, el de Asistencia clínica en centros veterinarios, tiene una duración de 690 horas y pertenece a la familia Agraria. Forma a ayudantes de veterinaria y permite a quienes lo superan realizar su actividad en todos los sectores económicos que desarrollen actividades de recepción y hospitalización, laboratorio de análisis clínicos, consulta, quirófano y sala de rayos X en centros y servicios veterinarios.

Por último, el certificado de Cultivo y trabajos en palmeras, también de la familia Agraria, es de nivel 2 y consta de 530 horas. Permite ejercer en todos los sectores económicos que desarrollen tareas de cultivo, cuidado y poda en altura de palmeras.

Esto incluye la recolección de dátiles y otros subproductos, así como la producción de palma blanca y la confección artesanal de composiciones en el subsector de agricultura. Con estas nuevas actuaciones, el Ministerio consolida su apuesta por una Formación Profesional de calidad, flexible, centrada en las personas y adaptada a las necesidades del tejido productivo del país.