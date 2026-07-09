El Gobierno permitirá que el asturiano cuente con una especialidad docente propia

Milagros Tolón y Adrián Barbón - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno va a modificar la normativa estatal que regula las especialidades del profesorado, eliminando una limitación que impedía reconocer las lenguas de las comunidades autónomas con protección legal, en este caso el bable o asturiano, que permitirá a los docentes de esta materia acceder a una plaza estable.

Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, tras reunirse en el Ministerio con el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

"La reforma va a permitir que el asturiano pueda contar con una especialidad docente propia. Es un compromiso del Gobierno con Asturias, la educación y la diversidad lingüística", ha señalado Tolón.

De este modo, la ministra ha explicado que el asturiano y otras lenguas de protección legal "podrán tener una especialidad docente". "Aquellas lenguas con un reconocimiento legal y se encuentran especialmente protegidas", ha precisado.