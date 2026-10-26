El Gobierno trabaja en endurecer los requisitos de FP privada y universidades y reducir ratios de Infantil antes del 29N

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está trabajando para aprobar varios reales decretos educativos antes de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, como los que endurecen los requisitos de los centros de Formación Profesional y las universidades o el que reduce las ratios en Educación Infantil y Bachillerato.

Asimismo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes prevé aprobar antes del 29N el proyecto de real decreto por el que se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias, para permitir a las comunidades autónomas crear las especialidades correspondientes a las lenguas no oficiales que gocen de protección legal en sus respectivos territorios.

De este modo, en las comunidades autónomas con lenguas no oficiales que gocen de protección legal y en función de la regulación adoptada por las correspondientes administraciones educativas, los cuerpos de catedráticos de enseñanza Secundaria y de profesores de enseñanza Secundaria también podrán tener la especialidad propia de la lengua respectiva, por lo que podrán enseñar asturiano, aragonés y otras lenguas no oficiales.

En este caso, el proyecto del real decreto, recogido por Europa Press, establece que las administraciones educativas "determinarán la atribución docente a dichas especialidades por analogía para la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

El Ministerio que dirige Milagros Tolón también quiere sacar adelante antes de las elecciones el real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional que establece, entre otros requisitos, un porcentaje mínimo de presencialidad para la FP virtual y semipresencialidad, así como un número mínimo de alumnos por profesor.

Así, en la formación virtual se exigirán entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria, además de la formación en empresas; y en la formación semipresencial entre un 40% y un 60% de presencialidad lectiva.

En cuanto a la ratio exigida para la Formación Profesional online, el real decreto establece para el curso 2028/2029 un máximo de 80 alumnos por profesor; en el curso 2029/2030 un máximo de 65 alumnos por profesor; y un máximo de 50 alumnos por profesor en el curso 2030/2031, que es el objetivo final, y de 25 alumnos en las actividades presenciales.

Las actividades lectivas presenciales en la modalidad virtual se dedicarán, al menos, a la realización de pruebas presenciales que garanticen el logro de los resultados de aprendizaje; y al desarrollo de actividades lectivas presenciales necesarias para la adquisición, desarrollo y comprobación de determinados resultados de aprendizaje de la oferta, de acuerdo con las condiciones de calidad establecidas en el currículo o programa formativo correspondiente.

A efectos del cómputo de la actividad lectiva, el proyecto de real decreto, consultado por Europa Press, excluye el periodo de formación en empresa u otro organismo equiparado.

REDUCIR RATIOS DE INFANTIL Y BACHILLERATO PERO NO DE ESO Y PRIMARIA

Otra de las normas educativas que previsiblemente aprobará el Ministerio antes del 29N es la que establece una reducción de ratios para las etapas de Infantil y Bachillerato, no así para las de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, cuya bajada de ratios se debe realizar mediante la aprobación de una ley, cuya tramitación cayó con la disolución de las Cortes Generales ante la convocatoria anticipada de elecciones.

Las ratios alumnado-profesor que propone el Ministerio en este real decreto en el primer ciclo de Educación Infantil son: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Asimismo, quiere reducir la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.

La norma propuesta por Educación también establece que los centros de 0-3 años deberán contar con una serie de instalaciones y condiciones materiales, como un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.

EL DECRETO DE UNIVERSIDADES, EN CONSULTA PÚBLICA HASTA EL DÍA 30

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sacó hace diez días a consulta pública previa el proyecto de real decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, cuyos requisitos serán los mismos que los incluidos en la norma aprobada el año pasado y tumbada por el Tribunal Supremo, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio.

El Departamento que dirige Diana Morant ha iniciado así los trámites para aprobar de nuevo la norma que endurece los requisitos para la creación de universidades, después de que el Tribunal Supremo la anulara por "falta de justificación en su tramitación urgente".

El periodo de participación pública del nuevo real decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades queda abierto desde el día 15 de octubre hasta el 30 de octubre de 2026.

El tribunal concluyó que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.

En el documento publicado para lanzar la consulta previa de la nueva norma, que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo, el Gobierno justifica que "existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española, y que la equiparan a la Europa más desarrollada".

El real decreto aprobado por el Gobierno hace un año, y ahora tumbado por el Supremo, exigía, entre otros nuevos requisitos, que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes.

También reforzaba las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requería un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.

La norma también establecía que era necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

REALES DECRETOS EDUCATIVOS APROBADOS EN PRECAMPAÑA

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria anticipada de elecciones, el Consejo de Ministros ha aprobado otras normas educativas, como el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario.

Esta norma, aprobada para ampliar derechos, reforzar la protección de los alumnos y adaptar la universidad a las necesidades de hoy, reconoce expresamente el derecho al paro académico, total o parcial, y prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo con participación de la representación estudiantil, respetando también el derecho a la educación. Entre los deberes que deberán cumplir los alumnos, destaca el no hacer un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.

Asimismo, ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios en 2026, dotado con 45 millones de euros para el impulso de 2.000 nuevas plazas de alojamiento asequible para la comunidad universitaria.