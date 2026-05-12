Google.org destinará más de 850.000 euros para formar en habilidades de IA a los educadores en España

El evento 'Aprender en la era de la IA' celebrado en Madrid - GOOGLE

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Google.org ha anunciado este lunes una nueva subvención de más de 850.000 euros (1 millón de dólares) destinada a proporcionar formación en habilidades de Inteligencia Artificial a los educadores en España, con el objetivo de que la implementación de esta tecnología sea "efectiva y equitativa".

Así lo ha avanzado la compañía durante el evento 'Aprender en la era de la IA' celebrado en Madrid, en el que han participado alumnos, profesores y expertos para abordar cuáles son las oportunidades y los retos en la utilización e implementación de la IA de manera efectiva en el aula y en el aprendizaje.

En el evento, Google también ha anunciado nuevas herramientas de aprendizaje: AI Quests en español, una experiencia interactiva que invita a estudiantes de 11 a 14 años a ponerse en la piel de los investigadores de Google; NotebookLM en Gemini, para proporciona a los usuarios un espacio dedicado para organizar proyectos a largo plazo, mantener el contexto subiendo sus propios documentos (PDF, fotos) y retomar sus investigaciones exactamente donde las dejaron.

"La tecnología por sí sola no transformará la educación. La parte más importante del aprendizaje sigue siendo el vínculo humano entre el maestro y el alumno; nuestra función es proporcionar las herramientas para potenciar esa conexión", apuntan desde la compañía.