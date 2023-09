IE Business School, segunda mejor escuela de Europa en emprendimiento según el Ranking de Bloomberg BusinessWeek

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ranking 2023 de Mejores Escuelas de Negocios Europeas que publica este miércoles Bloomberg BusinessWeek reconoce a IE Business School en la segunda posición de Europa en emprendimiento.

La clasificación estadounidense analiza la opinión de alumnos MBA, antiguos alumnos y reclutadores internacionales, y evalúa datos sobre remuneración y desarrollo de carrera, emprendimiento, formación y desarrollo del network, según ha informado IE Business School.

El Índice de Emprendimiento del ranking estadounidense analiza la relevancia de la formación sobre emprendimiento, el apoyo a las startups y a las oportunidades de creación empresarial. Además, los reclutadores han distinguido las escuelas de negocios cuyos graduados demuestran un excepcional talento y carácter emprendor.

"En IE Business School, el emprendimiento forma parte de nuestro ADN, es una forma de vida que va más allá de la formación académica", señala el decano de Programas de IE Business School en IE University, Norman Kurtis.

El decano de Programas en IE University ha añadido que trabajan para que cada uno de sus alumnos "experimente el proceso de innovación de manera integral, desde la idea inicial y la definición del producto o servicio al diseño del plan de negocio y su presentación a inversores para poner en marcha la empresa".

Así, ha asegurado que el 25% de los antiguos alumnos de IE University "emprenden a lo largo de su carrera". "Y estamos convencidos de que, emprendan o no, estas habilidades les acompañarán a todos lo largo de su carrera. Aprenderán a identificar y aprovechar las oportunidades, a superar errores y convertir ideas en proyectos de impacto, algo esencial para impulsar la innovación empresarial", añade.

Los participantes del International MBA de IE Business School pueden adaptar el programa a sus objetivos desde el inicio "para acelerar su carrera, explorar nuevas áreas de crecimiento u obtener una doble titulación, entre otras opciones". Tras un periodo inicial de formación sobre management, de desarrollo de proyectos corporativos y business sprints, los alumnos trabajan en labs y seleccionan materias optativas y especializaciones para enriquecer su formación.

IE Business School trabaja para que los estudiantes alcancen su 'Next Best You', su mejor versión, y cumplan sus objetivos de desarrollo profesional como ciudadanos responsables. 'Next Best You' se basa en tres pilares estratégicos: Your Career, Your Purpose & Your Impact.