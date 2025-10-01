IE New York College reúne esta semana a empresarios y emprendedores para debatir sobre educación, economía o geopolítica

NUEVA YORK, 1 Oct. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Alfonso Herrero) -

IE New York College (IENYC) reúne esta semana en Nueva York a principales figuras del mundo empresarial y del ecosistema emprendedor mundial.

Los miembros del International Advisory Board de IE University -que lidera el actual presidente de Nestlé Pablo Isla- y el recientemente creado Board of Trustees de IENYC, se reúnen esta semana en el campus de IE New York College en el SoHo para analizar y compartir su visión sobre el futuro de la educación, la economía y la geopolítica global.

Esta semana tendrá lugar además el primer Scale-up Series de South Summit en Nueva York. South Summit, la plataforma global de innovación y emprendimiento, reunirá este jueves en el campus de IENYC a unicornios, emprendedores e inversores que impulsan la innovación empresarial en Nueva York, y a nivel mundial.

Entre ellos, el evento contará con la participación de los fundadores de Oyster, Capchase y Seedtag, junto con fondos de inversión como Gilgamesh Ventures, Everywhere Ventures y Earlybird Venture Capital, entre otros, para compartir oportunidades de crecimiento empresarial e inversión de escala global.

Esta serie de eventos marcan el inicio del curso académico de IENYC, universidad estadounidense reconocida oficialmente en el Estado de Nueva York que cuenta con IE University como sole member.

Ubicada en el SoHo, IE New York College forma actualmente a alumnos procedentes de todo el mundo en Master of Science in Business for Social Impact and Sustainability, el Master of Science in Management, y en 2026 ampliará su propuesta académica con un Master in Finance y un Master in Data Analytics & Artificial Intelligence.

El reconocimiento oficial de IENYC en el Estado de Nueva York permite a los estudiantes acceder a oportunidades profesionales en la ciudad estadounidense, donde pueden trabajar tras su graduación,y vivir una experiencia académica diferencial.

Nueva York, capital mundial de los negocios y referente en innovación, es también una de las ciudades más vibrantes del planeta. Este entorno inspirador multiplica las posibilidades de desarrollo personal y profesional.

"En IE New York College, la ciudad se transforma en el aula. Cada calle, teatro, rascacielos, se convierten en nuevos espacios para aprender, emprender, experimentar y crecer. La formación combina rigor académico con impacto real. Formamos a nuestros alumnos con visión global, mentalidad innovadora, emprendedora y humanista, desarrollamos sus capacidades y ampliamos su network para que puedan liderar los nuevos retos que afrontamos en un mundo transformado por la tecnología, por los retos geopolíticos, por los cambios sociales", señala Manuel Muñiz, chair del Board of Trustees de IENYC y rector de IE University.

Muñiz se ha mostrado orgulloso de la identidad global de la institución y el compromiso de los alumnos y profesores de IENYC con el 'business for good'.

"Desde Nueva York trabajamos cada día para conectar a los estudiantes con proyectos, inversores y socios estratégicos, y abrirles las puertas del mundo empresarial en todo el mundo. Aquí encontraréis una comunidad de doers, disruptors & creators en un aula que nunca duerme", ha apuntado el rector de IE University.