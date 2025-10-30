IE University, 17ª del mundo en el ranking de empleabilidad de Times Higher Education 2026

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

IE University ocupa la 17ª posición a nivel mundial en el Global Employability University Ranking 2026 publicado este jueves en Times Higher Education.

Este ranking anual evalúa la opinión de de reclutadores internacionales sobre el desempeño en empleabilidad de graduados de más de 1.000 universidades de todo el mundo.

El ranking lo lideran tres universidades norteamericanas: Massachusetss Institute of Technology, Stanford University y California Institute of Technology. Completan el top5 dos universidades de Reino Unido: la Universidad de Cambridge y la de Oxford.

En la clasificación aparecen otras seis universidades españolas: La de Navarra, en el puesto 35; la Carlos III de Madrid, en el 115; la Autónoma de Barcelona, en el 117; la Ramón Llul, en el 129; la Autónoma de Madrid, en el 147; y la Complutense de Madrid, 156.

"Este reconocimiento refleja el sólido network de IE University en el mundo empresarial a nivel internacional, nuestro compromiso compartido con la innovación, el desarrollo del talento y las competencias del futuro. Trabajamos cada día con el objetivo de que nuestros programas se mantengan estrechamente alineados con las necesidades del mercado, y formamos a nuestros alumnado con la mentalidad, la capacidad de adaptación, y el sentido del propósito necesarios para generar impacto positivo en sus organizaciones y en la sociedad", señala Ines Drieselmann, Vice President of Global Alumni and Talent & Careers de IE University.

El equipo de Talent & Careers de IE University proporciona asesoramiento estratégico, recursos académicos y herramientas de desarrollo profesional que permiten a los alumnos y antiguos alumnos de la institución para que alcancen sus objetivos de carrera. Además, trabaja en estrecha colaboración con reclutadores internacionales que necesitan incorporar talento altamente cualificado a sus organizaciones.

IE University celebró hace unos días el IE Careers Forum 2025, un encuentro anual sobre empleabilidad que ofrece a los estudiantes y graduados la oportunidad de conectar con reclutadores de más de 100 empresas globales de diversos sectores. Entre las compañías participantes, Amazon, Bain & Company, LVMH, L'Oréal, Roche, PwC, EY, Salesforce, Celonis, Santander, BBVA, Intesa Sanpaolo, Bertelsmann y BMC, visitaron el campus de IE University y se reunieron con alumnos y graduados.

El Global Employability University Ranking 2026 ha analizado 119.967 votos de 12.350 directivos en 32 países. Este estudio evalúa seis factores clave que las empresas identifican como determinantes para formar graduados empleables: Excelencia académica, desempeño digital, enfoque profesional, competencias interpersonales y alfabetización digital, internacionalización y especialización.

Los autores del estudio confirman que este ranking refleja una evolución hacia una evaluación basada en la evidencia, en la que los empleadores valoran cada vez más las capacidades demostrables y la adaptabilidad de los graduados por encima de los títulos tradicionales.