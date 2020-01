Iglesias recuerda que a los hijos "se les incribe en el registro civil no en el de la propiedad"

Publicado 23/01/2020 13:05:35 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha insistido este jueves en defender la educación pública frente a lo quienes ha acusado de "intentar atacarla" en relación a la implantación del llamado 'pin parental' en la región de Murcia.

Iglesias, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha recordado, además, que a los hijos se les "inscribe en el registro civil no en el de la propiedad" en alusión a las palabras de la Ministra de Educación, Isabel Celaá, que aseguró que los niños no son propiedad de los padres.

El secretario general de Podemos se ha referido a Vox como "los herederos ideológicos de los que arrancaron a los niños de sus padres para enseñarles el cara al sol y entregaron la educación a la Iglesia", y le ha advertido de que "tendrán el Gobierno enfrente para defender lo mejor de la patria, que es la educación pública".

Para Iglesias, "un niño que nace en una casa donde su padre es homófobo tiene el derecho a recibir valores democráticos" y ha cuestionado que quienes "dicen que los homosexuales no tienen derecho a casarse lo que tienen es un problema con la democracia". Por ello, ha asegurado que "no se va a consentir llevar a los niños al pasado de una educación en la que no se podía hablar de sexo y en el que las mujeres tenían que estar por debajo de los hombres".

SOBRE LA EDUCACIÓN CONCERTADA

Por otra parte, Iglesias se ha referido a la educación concertada sobre la que ha recordado que la prioridad del Gobierno "no pueden ser los colegios que dirige la Conferencia Episcopal". Iglesias ha eludido, no obstante, responder sobre si está favor de la continuidad de centros educativos concertados.

En este sentido, ha recordado que "el origen de la concertada fue cubir plazas de la pública y hay que respetar la ley", pero ha precisado que "un Gobierno no puede estar representando los intereses privados".

En su opinión, "la libertad no es que haya colegios privados subvencionados con dinero público que dirige la Conferencia episcopal, la libertad es que un niño, aunque nazca en un barrio muy hulmilde independientemente del nivel cultural de sus padres pueda tener la mejor educación pública para poder estudiar lo que le desee, ser educado en valores democráticos y poder elegir".

Sobre el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan instalado aulas en barracones para atender a la demanda de plazas, Iglesias ha reprochado a "los gobiernos de la derecha de trabajar en favor de intereses privados y cumplir la Constitución".

El ministro ha reiterado la prioridad de su departamento de aprobar una ley de protección a la infancia, al ser preguntado por el caso de los supuestos abusos sexuales a menores tutelados Baleares. En este sentido ha recordado que existe una investigación policial abierta.