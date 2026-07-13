iLERNA destaca su compromiso con la legalidad y los derechos de sus alumnos tras la denuncia de OCU a 9 centros de FP

Instalaciones iLERNA Madrid - ILERNA

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

iLERNA ha destacado que, actualmente, no ha recibido ninguna notificación formal por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que informó la semana pasada de que había presentado una denuncia ante el Ministerio de Consumo contra nueve academias online de Formación Profesional, y ha destacado su "total compromiso" con la legalidad, la transparencia y los derechos de sus estudiantes.

OCU presentó una denuncia contra nueve academias online de FP por posibles prácticas comerciales desleales, falta de transparencia y vulneración de derechos básicos de los consumidores en la contratación de sus cursos.

Como centro educativo autorizado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, iLERNA ha asegurado que "garantiza que todos sus ciclos de Formación Profesional son 100% oficiales y que toda la información relativa a precios, condiciones de venta y opciones de financiación es totalmente pública y accesible de forma clara para cualquier usuario, sea alumno o no, a través de su página web".

"La transparencia en la información es el valor fundacional que siempre ha caracterizado y guiado a la institución", recalcan desde el centro de estudios.

Asimismo, la institución destaca que asegura "el cumplimiento estricto y riguroso del derecho de desistimiento legal, el cual se puede ejecutar en un periodo de 14 días desde la matriculación o desde el inicio de la prestación de los servicios, procediendo siempre a la devolución íntegra del importe abonado".

En este sentido, iLERNA incide en que "ningún alumno se ve obligado a comprometerse ni a pagar un ciclo entero por adelantado, sino que se matricula libremente y abona únicamente las asignaturas que decide cursar cada semestre". "Al no existir contratos de permanencia por el ciclo completo, no se aplican penalizaciones de ningún tipo", agrega.

"Además, demostrando una sensibilidad especial hacia el estudiante, quien se sitúa siempre en el centro de todas las decisiones del centro, si una vez transcurridos los 14 días legales el alumno no puede continuar sus estudios por causas justificadas, iLERNA ofrece soluciones de flexibilidad personalizadas para pausar el curso o aplazar asignaturas, garantizando siempre precios justos y una gestión empática", subraya la institución.

Respecto a la Formación en Centros de Trabajo (FCT), apunta que la gestión de las prácticas "se rige por una normativa pública y transparente desde el primer día", destacando que "garantiza el acceso a esta fase formativa a todo el alumnado que cumpla con los requisitos académicos establecidos, sin procesos selectivos previos por parte del centro".

En línea con su política de "máxima transparencia", señala que todos los calendarios de gestión y la información de soporte referente a las prácticas están disponibles para la consulta abierta de alumnos y público general en el apartado específico.

iLERNA muestra su absoluta disposición a colaborar con las autoridades competentes para aclarar cualquier aspecto que sea necesario.

IRREGULARIDADES DE LOS CENTROS DE FP SEGÚN LA OCU

OCU asegura que Ceac, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia comparten varias "irregularidades", como "falta de información precontractual básica; recorte del derecho de desistimiento, que permite cancelar el contrato en un plazo de 14 días; cláusulas abusivas; publicidad engañosa; falta de transparencia sobre las condiciones de financiación del curso; y unas prácticas no tan seguras como se anuncian".

Los centros de Formación Profesional LinkiaFP, MasterD y MEDAC también han asegurado que no han recibido todavía notificación oficial alguna, ni por parte del Ministerio de Consumo ni de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), sobre la denuncia por presuntas "prácticas abusivas y falta de transparencia".

Desde LinkiaFP han asegurado a Europa Press que no han recibido notificación oficial sobre la denuncia, por lo que han evitado pronunciarse sobre su contenido.

No obstante, han remarcado que desarrollan su actividad "con un firme compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa aplicable y la protección de los derechos" de sus estudiantes.

LinkiaFP afirma que colaborará "plenamente", como han hecho "siempre", si se les requiere cualquier información por parte de las autoridades competentes.

En la misma lína, Davante (MasterD y MEDAC) señalan que no han recibido a día de hoy notificación oficial alguna, por lo que no pueden pronunciarse sobre el contenido concreto de la denuncia.

Sin embargo, manifiesta que no se reconocen en las acusaciones generales realizadas hacia varios centros educativos, "tal y como confirman los procesos de inspección de educación" a los que se someten "de forma continuada con resultados siempre positivos".