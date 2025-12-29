IU pide un plan estatal de formación de profesores en materia de memoria democrática, derechos humanos y cultura de paz

Archivo - Varios niños en el colegio - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado un proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para promover "una novedosa preparación y desarrollo práctico" de la enseñanza de la memoria democrática en las aulas.

La iniciativa plantea desarrollar un plan estatal de formación del profesorado en materia de memoria democrática, derechos humanos y cultura de paz y que se haga en colaboración con las comunidades autónomas y universidades públicas, garantizando así que "la formación sea permanente y siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la educación en Memoria Democrática".

El texto incluye la propuesta de elaborar materiales didácticos oficiales, en coordinación con las administraciones educativas competentes -manuales, recursos digitales y audiovisuales- que aborden de forma rigurosa la historia de la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición democrática.

Además, reclama hacer hincapié en "el proceso de colonización de África y América por parte de España, evitando así la proliferación en las nuevas generaciones de visiones sobre nuestro pasado revisionistas o negacionistas de la represión franquista y la colonización".

Izquierda Unida expone en su proposición que es una "obligación de los poderes públicos que se ponga en conocimiento de las nuevas generaciones tanto la represión franquista sufrida durante la Guerra Civil, la dictadura y la transición, como la resistencia democrática para comprender y sostener los fundamentos de la convivencia democrática".

La formación denuncia "la connivencia a día de hoy de PP y Vox en varios gobiernos autonómicos, que ha provocado derogaciones e incumplimientos de las leyes de Memoria". "Entre los ejemplos más relevantes está Andalucía, donde se está dando un desmantelamiento tácito de las leyes de Memoria que fueron pioneras en el conjunto del Estado", advierte.

La iniciativa plantea también "promover la creación de una Unidad de Coordinación para la Memoria Democrática en el ámbito educativo, dependiente del Ministerio de Educación, que supervise el cumplimiento de la ley y evalúe periódicamente, junto a las comunidades autónomas, la aplicación de las medidas".

A su vez, reclama "impulsar la inclusión en la prueba de acceso a la universidad (EBAU) de una serie de contenidos mínimos relacionados con la historia y Memoria Democrática, buscando así su adquisición por el alumnado de todas las comunidades autónomas".

Por último, establece que se "impulse" con colaboración entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas "la instauración de jornadas escolares oficiales dedicadas a la Memoria Histórica, con el fin de promover el conocimiento, la reflexión y la transmisión de los hechos acontecidos durante la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición democrática".

"Todo ello debería incluir también la reflexión sobre la memoria histórica en otros contextos, como los procesos de descolonización en África o las dictaduras y transiciones democráticas en América Latina. De este modo, se fomentaría una comprensión comparada y global de las luchas por la verdad, la justicia y la reparación", recoge la iniciativa.