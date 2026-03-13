Lanzan una calculadora para estimar la nota de admisión a la universidad y comprarla con las últimas notas de corte

Calculadora de notas de admisión - EDUCAWEB

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Educaweb ha lanzado una Calculadora de notas de admisión a grados universitarios, un servicio online que permite estimar la nota de admisión y compararla con las últimas notas de corte publicadas, para explorar opciones de estudios universitarios.

Desde el portal especializado en orientación académica y profesional avisan de que calcular la nota de admisión a la universidad "puede generar dudas", ya que el procedimiento depende de la vía de acceso (Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior) y la suma de las ponderaciones de materias de la fase voluntaria, donde cada milésima cuenta.

La nueva Calculadora de notas de admisión de Educaweb simplifica este proceso: solicita la información necesaria, según cada vía de acceso, y ofrece un resultado orientativo que ayuda a comprender el cálculo y a valorar alternativas antes de la preinscripción.

Esta herramienta permite estimar la nota de admisión a la universidad según la vía de acceso (Bachillerato o CFGS); simular diferentes escenarios incorporando calificaciones y ponderaciones de materias de la fase voluntaria; y contrastar el resultado con titulaciones y universidades concretas a través del buscador de notas de corte de Educaweb.

Las principales ventajas de este recurso son su conexión a contenidos de orientación y recursos de Educaweb que facilitan la comprensión del proceso, como los parámetros de ponderación o el buscador de notas de corte; así como su diseño, que permite utilizarla de "manera fácil y clara".

"Con esta herramienta queremos facilitar que el cálculo se entienda y se pueda contextualizar con notas de corte, para apoyar decisiones informadas en un momento clave", explica Montserrat Oliveras Bagués, cofundadora, co-CEO y directora editorial de Educaweb.

La también orientadora añade que "el alumnado puede valorar su nota y en consecuencia calibrar el esfuerzo que requiere conseguirla y buscar alternativas viables".

La nueva herramienta calcula la nota de admisión a la universidad en función de la vía de acceso, ya que el procedimiento es diferente según el caso: Se selecciona si el acceso es desde Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS).

La Calculadora muestra los campos correspondientes y aplica la fórmula de cada caso para estimar la nota de acceso. Se añaden calificaciones de hasta cuatro materias de la fase voluntaria de la PAU y se aplican las ponderaciones (0,1 o 0,2), para obtener una nota de admisión orientativa.

Por último, la herramienta ofrece acceso directo al buscador de notas de corte de Educaweb para contrastar el resultado con titulaciones y universidades concretas.

La Calculadora incluye información práctica para interpretar el resultado: por ejemplo, informa que se requiere una calificación mínima para las materias de la fase voluntaria o que estas tienen un periodo de validez limitado.

Para aprovechar al máximo la Calculadora de notas de admisión, los orientadores del portal recomiendan definir el grado o el área de interés Conviene tener identificados los grados y universidades que se quieren explorar, ya que el resultado puede variar según las ponderaciones aplicables; y revisar qué materias ponderan más Priorizar en la simulación las materias con mayor ponderación para las carreras que sean de interés ayuda a estimar el margen de mejora.

También aconsejan realizar más de una simulación, ya que comparar escenarios con diferentes universidades/campus y con grados afines (con distintas materias ponderables o con notas estimadas) facilita planificar alternativas; tomar el resultado como guía, no como garantía Tener en cuenta que la nota de admisión dependerá de las calificaciones que se obtengan finalmente, de las ponderaciones y de los grados solicitados; y contrastar siempre con las notas de corte Comparar el resultado obtenido con las notas de corte de los diferentes grados, para conocer las probabilidades de admisión, sin olvidar que estas varían cada curso según la oferta y demanda de plazas.