Lee Newman, decano de IE Business School, nombrado vicepresidente del consejo directivo de la organización AACSB

Lee Newman. - IE

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lee Newman, decano de IE Business School en IE University, ha sido nombrado vicepresidente del consejo irectivo de AACSB, organización que trabaja para promover la excelencia en business education.

Con este nombramiento, Newman se convierte asimismo en Presidente electo de AACSB, y asumirá la presidencia de la institución en 2027. En esta posición, Newman trabajará para impulsar la estrategia de AACSB, reforzar la formación en management a nivel internacional y formar líderes para gestionar los retos de un mundo en constante transformación.

El Consejo de AACSB está integrado por figuras internacionales de escuelas de negocios y del mundo de la empresa que impulsan la excelencia en la educación ejecutiva y trabajan en estrecho estrecho contacto con reclutadores, académicos, alumnos y la sociedad en su conjunto. Como Vicepresidente y Presidente electo, Newman trabajará con los miembros del Consejo y el equipo directivo de AACSB en la definición e implementación las prioridades estratégicas de la institución.

"Las escuelas de negocios tenemos la responsabilidad de generar conocimiento y apoyar a nuestros alumnos para que alcancen su mejor versión como directivos y generen impacto significativo en la sociedad", ha señalado Lee Newman, que ha calificado de "privilegio" el nombramiento para "trabajar con líderes internacionales para reimaginar el futuro de business education".

Este nombramiento se suma al reconocimiento que AACSB otorgó recientemente a Lee Newman el Global Impact Award 2026 en la categoría de Impactful Leadership. Este galardón reconoce el liderazgo de Newman al frente de la estrategia 'Next Best You'; de IE Business School, un paradigma que plantea la formación directiva bajo las premisasde 'Your Career', 'Your Impact', 'Your Purpose'.

Bajo el liderazgo de Lee Newman, IE Business School trabaja como referente mundial en innovación, emprendimiento, liderazgo responsable y lifelong learning, e impulsa iniciativas de formación para que los alumnos y graduados afronten los retos de un mundo trasformado por la geopolítica y la tecnología.