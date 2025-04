La madre de una niña que se suicidó al volver del colegio recoge más de 27.000 firmas por una Ley contra el bullying

El padre de Kira, que se suicidó con 15 años, inició una campaña por el mismo motivo que ha superado las 256.000 firmas

La madre de una niña de doce años que se suicidó el pasado 20 de febrero al volver del colegio, ha iniciado una recogida de firmas en Change.org denunciando que los actuales protocolos de prevención del bullying "son insuficientes" y reclamando una ley nacional contra el acoso escolar.

"El bullying mata y yo me he enterado demasiado tarde. Y ahora no quiero que ninguna otra familia pase por este dolor. No podemos seguir permitiendo que el acoso escolar destruya vidas", advierte Laura Fernández, mamá de Lucía.

Lucía era una niña "llena de luz" que el 20 de febrero "se apagó". "Se la apagaron. (...) Lucía tenía 12 años, autismo y grado 2 de dependencia. Hace unos días, al llegar del colegio, no pudo más y decidió acabar con su vida", lamenta.

La madre ha iniciado esta recogida de firmas para reclamar una ley nacional contra el acoso escolar: "Por Lucía y por todos los niños que han sufrido acoso, lo están sufriendo o lo sufrirán". Asegura que casos como el de su hija demuestran que los protocolos ya existentes en las comunidades autónomas "son del todo insuficientes".

A lo largo de este mes de marzo se han creado al menos cinco recogidas de firmas en change.org solicitando tomar medidas contra el acoso escolar.

Una de ellas está iniciada por la madre de un niño con discapacidad, quien asegura haber puesto "en guardia" tras noticias recientes como el caso de bullying sufrido en Santander por un niño con parálisis cerebral. En su petición habla de una " necesidad de aprender a implementar leyes efectivas contra el acoso escolar en nuestro sistema educativo".

Estas cinco peticiones se suman así a la campaña iniciada ya en 2022 por José Manuel López, el padre de Kira. "El 19 de mayo de 2021 nuestra hija Kira, que solo tenía 15 años, se suicidó", escribía.

"La noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse... Ahora lo sé", señaló el padre de Kira, quien también reclama una Ley nacional contra el acoso escolar y su petición acumula ya más de 256.000 firmas.

José Manuel se preguntaba qué puede hacer que una niña de quince años "sienta que no puede más". "Qué le pasó en el colegio el día de antes y qué temía que le pasara aquel día si volvía a ir. Lo que le esperaba tenía que ser terrible si con tal de no ir a clase prefirió incluso morir...", apuntó.

Considera que "con Kira no se actuó a tiempo" y cree necesario que en todos los centros escolares "se garantice la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima (...). "Cada minuto sin tomar medidas es un minuto donde un niño o una niña puede estar sufriendo y encontrarse en peligro", subrayó.

"Los centros educativos deben reaccionar con la velocidad y profesionalidad que estos casos requieren. Basta de pensar que la burla, el insulto, las agresiones 'son cosas de críticos'. No lo son. Son un problema social grave que puede acabar (y que acaba) con vidas inocentes como la de nuestra hija Kira", alertó José Manuel.

El padre de Kira insistía en que "un niño que se suicida no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir". Y ahora añade Laura: "No seamos conformistas cuando se trata del sufrimiento de tanísimos niños e incluso de sus vidas , como en el caso de mi hija con tan solo 12 años. Necesitamos medidas más efectivas contra el bullying en los colegios y que esas medidas contemplen una protección real para niños con autismo y discapacidad. Juntos podemos hacer que ninguna otra familia viva este infierno".