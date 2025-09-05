María Campos Ariza asume la dirección de Fundación Edelvives

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

María Campos Ariza asume desde este mes de septiembre la dirección de la Fundación Edelvive con "ilusión y gran responsabilidad", según ha informado el grupo.

Desde el Grupo Edelvives, su director general Javier Cendoya, valora esta nueva dirección "desde el profundo agradecimiento al trabajo realizado por Juan Pedro Castellano dedicado a generar vínculos desde la coherencia con la identidad Marista".

"Me ilusiona esta nueva etapa de la Fundación Edelvives, que va a liderar María Campos, combinando el servicio a la Comunidad con los procesos de aprendizaje para impactar de forma decidida en la transformación social. Es un momento único y apasionante", ha señalado Cendoya.

María Campos (Córdoba, 1988) es licenciada en Derecho y ADE y se ha especializado en Comercio Exterior y negocios Internacionales (Máster Universidad Carlos III, Madrid) y en Coaching Directivo y Liderazgo (OBS Business School).

Su vida profesional está ligada al Grupo Edelvives desde febrero de 2013 y en esta gran casa ha ejercido puestos como Export Manager Assitant (2013-2019) o Directora de Relaciones Institucionales y áreas Pastoral, Pedagógica y Comercial, en México (2020-2025).

En enero de 2025 regresa a España y asume el puesto de Gerente de Operaciones del Grupo y es en este mes de septiembre cuando comienza su labor como directora de la Fundación Edelvives. Además, durante muchos años, ha sido voluntaria nacional e internacional de la ONGD marista SED.

Toma el relevo de Juan Pedro Castellano, que marcha a abordar nuevos desafíos profesionales, y al que el Grupo y su equipo agradecen la gran pasión y dedicación que ha aportado en estos 20 años de trabajo.

María Campos asume "con mucha ilusión y gran responsabilidad la Dirección de la Fundación Edelvives", a la que considera "el alma de la institución y el reflejo más auténtico" de lo que son y agradece esta oportunidad de "poder convertir el trabajo en un verdadero campo de misión"

Fundación Edelvives nació en 2006 para reforzar el compromiso del Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza con la educación, la protección a la infancia y el humanismo cristiano.

Su objetivo es acompañar a las instituciones educativas en sus procesos y proyectos, para transformar realidades más allá de los materiales y recursos del aula. Y lo hace desde diferentes ámbitos: acompañamiento institucional, investigación, pastoral, gestión educativa integral, formación, creación editorial y liderazgo de colegios.