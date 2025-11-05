Más de 150.000 estudiantes se matriculan en la UNED, un 2,6% más que el curso anterior

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La UNED ha cerrado su periodo de matriculación con 150.000 estudiantes inscritos en sus títulos oficiales: Grados, Másteres, Doctorado, Dobles Grados y Microtítulos.

Se trata de 4.000 personas más respecto al curso anterior, es decir, un incremento del 2,6%, según ha informado este miércoles la institución académica.

La UNED ha destacado que este crecimiento "confirma la confianza de la sociedad" en su modelo educativo, "basado en la calidad, la equidad y la accesibilidad".

El crecimiento se refleja también en el número total de créditos matriculados, que ha ascendido un 4,7%, sumando casi 200.000 más que el curso pasado.

El incremento de matriculaciones se ha producido tanto en las titulaciones de Humanidades como en las STEM, pero ha sido especialmente significativo en esta última, que agrupa a los estudios relacionados con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Asimismo, la oferta de microtítulos continúa consolidándose, con 5.000 estudiantes matriculados, mientras que los dobles grados se estrenan con 500 estudiantes en su primer año de implantación.

Por su parte, el Máster Universitario en Formación del Profesorado ha registrado más de 1.200 nuevas matrículas, lo que refuerza el compromiso de la UNED con la formación del profesorado y la mejora educativa. Las mujeres aumentan su presencia universitaria y ya representan el 57,1 % del alumnado, frente al 56'7% del curso anterior.

Con más de 50 años de trayectoria, la UNED es la mayor universidad pública de España por número de estudiantes y una de las mayores de Europa.

Su modelo metodológico en línea y semipresencial, junto con su red de más de 60 centros en España y en el extranjero, permite estudiar desde cualquier lugar del mundo y compatibilizar la formación con la vida laboral y personal.